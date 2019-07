Start in die Börsenwoche

Kaum Bewegung im Dax: Quartalszahlen und Iran im Fokus

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich zu Wochenbeginn zurückgehalten. Der Leitindex Dax notierte am Montag kurz nach dem Handelsstart minimal im Plus bei 12.268,18 Punkten.