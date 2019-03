Die Autoindustrie ist im Umbruch. Auch die großen Hersteller in Deutschland beschäftigen sich mit Elektromobilität und Hybridantrieb. (Uwe Anspach /dpa)

Vierzig Minuten soll am Mittwochabend das Telefonat zwischen den Chefs von BMW, Daimler und VW gedauert haben. Sehr schnell, so wurde kolportiert, sei klar gewesen: Die Autobosse ziehen geeint in die Schlacht ums Mobilitätsgeschäft der Zukunft. Ein Bild der Harmonie. Die Zukunft gehört dem Elektro- und Hybridantrieb.

Gibt man sich mit banalen Formelkompromissen zufrieden, ist Konsens billig zu haben. Tatsächlich hat der vermeintliche Friedensschluss keinen Konflikt entschärft. Die Heftigkeit, mit der die Hersteller ihren Zwist zuletzt ausgetragen haben, ist beispiellos. Der mächtige Lobbyverband VDA wankt, geschwächt durch Machtkämpfe und Grundsatz-Streitigkeiten.

Nun tritt offen zutage, was seit längerem gärte. Eine ganze Industrie ist im Umbruch. Den Konzernen stellen sich Fragen, deren Tragweite sie heute teils nur erahnen können. Ihre Antworten fallen unterschiedlich aus, weil sich ihre Interessen unterscheiden.

Mehr zum Thema Absage an Brennstoffzellen Autobauer einigen sich auf E-Mobilität-Strategie Deutsche Autobauer stritten über den Antrieb der Zukunft - und einigten sich schließlich. ... mehr »

So muss der Massenhersteller VW bezahlbare Autos bauen, die Kosten von Forschung, Entwicklung und Produktion begrenzen; darum setzt er voll auf eine Technologie. Premiumfabrikanten wie Daimler und BMW wollen Avantgarde sein und verfolgen interessante Antriebsarten wie die Brennstoffzelle weiter, die heute unwirtschaftlich sind.

Umso mehr sollten sich die Konzerne auf das konzentrieren, was sie eint. Etwa das Interesse an einem raschen Ausbau des E-Ladenetzes. Das wäre auch im Sinne ihrer Kunden.