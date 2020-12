Börse in Frankfurt

Keine Rally an deutschen Aktienmärkten, kein Einbruch

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt lassen es am Dienstag nach dem guten Wochenauftakt wieder etwas langsamer angehen. Der Dax rückte in der ersten Viertelstunde nach dem Xetra-Start um 0,20 Prozent auf 13.249,67 Punkte vor.