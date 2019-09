Ein TGV und ein ICE: Die geplante Fusion zwischen dem Technologiekonzern Siemens und dem französischen Zughersteller Alstom hätte den größten Hersteller von Zug- und Signaltechnik in Europa geschaffen. Doch der Plan scheiterte. (Marijan Murat/dpa)

Es ist ein Bekenntnis, das überrascht. Man werde die Regeln des europäischen Binnenmarktes unter die Lupe nehmen und den Bedürfnissen anpassen, sagte die designierte Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, vor wenigen Tagen. Und sie nahm dabei ausdrücklich Bezug auf die gescheiterte Fusion der Eisenbahnsparten von Siemens und Alstom, die vor einigen Monaten genau wegen dieser Marktregeln untersagt worden war – pikanterweise von der bisherigen Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, die nun zur rechten Hand von der Leyens werden soll. Der Fall hatte monatelang für große Verärgerung in Berlin und Paris gesorgt. Das Gerede von den „europäischen Champions“, die man im scharfen Wind der weltweiten Konkurrenz stärken solle, machte die Runde. Was von der Leyen nun andeutete, geht in diese Richtung: Die straffen EU-Bestimmungen über Monopole sollen verwässert werden, damit aus zwei Großen ein Marktführer werden kann. Aber ist das wirklich eine Lösung?

Das europäische Regelwerk hat sich bewährt. In den zurückliegenden Jahrzehnten wurden verbotene Preisabsprachen und Versuche der Monopol-Bildung erfolgreich verhindert – übrigens auch im Fall der Verschmelzung der beiden Sparten Hochgeschwindigkeitszüge und Signaltechnik von Alstom und Siemens. Ein Blick in die Vertragsentwürfe zeigt nämlich, dass die Auflagen aus Brüssel durchaus vernünftig waren, aber die beiden Konzerne wollten sie nicht einhalten. Wäre ihr Antrag durchgegangen, hätte das jeden Wettbewerb in den beiden technologischen Zukunftsbereichen beendet.

Die eigentliche Herausforderung aber liegt tiefer: Es geht um eine Neuausrichtung der Industriepolitik in Europa. Da sind tatsächlich auf der einen Seite jene multinationalen Riesen, die sich auf dem globalen Markt scharfer Konkurrenz vor allem aus China gegenübersehen. Der eigentliche ökonomische Reichtum dieser Union aber besteht im Mittelstand, der allein in Deutschland rund 90 Prozent aller Unternehmen ausmacht. In Brüssel sammelt man Beispiele solcher Betriebe, die oft aus kleinen Startups entstanden und zu beträchtlicher Größe und Innovationsfähigkeit herangereift sind. Denen, so wird argumentiert, müsse man unter die Arme greifen. Ein strenges europäisches Wettbewerbsrecht schütze sie.

Eine Lockerung würde sie jedoch gefährden, die EU am Ende zu einem Supermarkt machen, auf dem chinesische, aber auch amerikanische Riesen munter einkaufen gehen könnten, um ihre marktbeherrschende Stellung zu untermauern. Belege dafür gibt es zur Genüge – vor allem aus dem vielzitierten Bereich der digitalen Wirtschaft. Im Schatten der Großen, die immer noch größer werden, bekommen die kleinen und mittelständischen Unternehmen kaum einen Fuß auf den Boden, weil ihre Chancen auf dem Binnenmarkt nicht größer, sondern im Keim erstickt werden. Auch dafür wäre eine Fusion von Siemens und Alstom ein Beispiel gewesen, aber ein abschreckendes.

Genau genommen sind die geltenden Wettbewerbsregeln deshalb ein wichtiges Instrument, um die Globalisierung zu ermöglichen, ohne sich ihr zu auszuliefern. Wer auch immer versucht, an den bisherigen Bestimmungen herumzufummeln, muss also beides schaffen: Europäische Champions auf dem Weltmarkt sind zweifellos gut, aber Firmen mit – um im Bild zu bleiben – Bundesliga-Reife werden auch benötigt. Sie sind letztlich das Rückgrat von Innovation und erfolgreicher Forschung.

Brüssel täte somit gut daran, bei künftigen Prüfungen beide Aspekte zusammenzuführen. Ja, ein Antrag auf Fusion muss auch daraufhin geprüft werden, ob dieser Zusammenschluss global gesehen vernünftig ist. Nein, Monopolbildung darf nicht blind genehmigt werden, weil sonst die übrige Wirtschaft darunter leidet. Die Europäische Kommission braucht in der Tat neue Mechanismen und vor allem klare Kriterien, damit alle Beteiligten schon vorher wissen, auf welcher Grundlage ihr Antrag geprüft wird. Aber sie darf das bisher Erreichte trotzdem nicht aufgeben, denn marktbeherrschende Kooperationen bedeuten in jedem Fall höhere Preise für den Abnehmer – ob das nun der Verbraucher, die öffentliche Hand oder andere Auftraggeber sind. Um dies zu vermeiden, gibt es nur ein wirkungsvolles Instrument: den Wettbewerb. Wer also Konkurrenz beseitigt, darf auch künftig nicht mit dem Segen der Politik rechnen können. Das gilt auf nationaler Ebene ebenso wie auf internationaler. Der Binnenmarkt muss offen bleiben und darf nicht zur Spielwiese ohne Regeln werden.