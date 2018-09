Bremen. Die historisch niedrigen Zinsen sorgen bei vielen Banken für ein gutes Kreditgeschäft. Ob neues Auto, neue Küche oder eine eigene Immobilie: Die niedrigen Zinsen erleichtern die Kreditaufnahme. So haben im ersten Halbjahr 2018 die Kreditbanken ihre Finanzierungen weiter ausgebaut. Sie vergaben neue Kredite im Wert von 77,3 Milliarden Euro. Das waren 4,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Immobilienfinanzierungen sind darin nicht enthalten. Grund ist vor allem der Zuwachs an Kfz-Krediten. Die Kreditbanken, zu denen Anbieter wie die Postbank, die ING DiBa oder die Santander Bank gehören, finanzierten in den ersten sechs Monaten mehr als eine Million Kraftfahrzeuge per Kredit – ein Plus von 5,5 Prozent. „Das Interesse der Verbraucher, Autos nicht bar zu bezahlen, sondern zu finanzieren, nimmt zu“, sagt Jens Loa, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes.

Einen Ratenkredit über 10 000 Euro bei einer Laufzeit von 48 Monaten gibt es derzeit schon für Zinsen von unter zwei Prozent, wie ein Vergleich auf Check24 zeigt. Doch die Kunden müssen offensichtlich eine sehr gute Bonität haben, um diese Konditionen zu bekommen. Denn im Kleingedruckten steht, dass der Zinssatz von 1,89 Prozent von Barclaycard auch 4,99 Prozent erreichen kann. Das Kreditportal Smava bietet bis zum 7. Oktober einen Ratenkredit über 10 000 Euro mit einem Negativzins an. Kunden müssen bei einem Negativzins von 0,4 Prozent nur 9958,27 Euro zurückzahlen. Die Rückzahlung muss allerdings innerhalb von 24 Monaten erfolgen. Die monatliche Rate liegt bei rund 415 Euro.

Nicht mehr als vier Prozent

Ein Ratenkredit muss gegenwärtig nicht mehr als vier Prozent kosten. Bei der PSD Bank Nord liegt der Zinssatz bei 2,99 Prozent – für alle Kunden, die kreditwürdig sind. Das gilt auch für andere Angebote: Die Deutsche Bank verlangt 3,33 Prozent und die DKB Bank 3,49 Prozent, wie aus einer Übersicht des Vergleichsportals FMH speziell für Bremen hervorgeht. Wer ein Auto finanzieren will und den Kredit zweckgebunden einsetzt, erhält zum Teil noch günstigere Konditionen. Während ein normaler Ratenkredit bei der ING DiBa 3,79 Prozent kostet, werden für den Autokredit nur 2,99 Prozent verlangt. „Wer Kredite vergleicht, sollte darauf achten, dass die Konditionen mindestens für zwei Drittel der Kunden gelten“, betont Max Herbst von der FMH-Finanzberatung. So werden Lockangebote mit ex­trem niedrigen Zinsen ausgeschlossen.

Die Finanzierungsangebote der Autobanken sind noch günstiger. Das ist aber vielfach vom Hersteller und vom Modell abhängig. Auch wenn mittlerweile viele Autohäuser die passende Finanzierung mit speziellen Konditionen anbieten, kann ein Ratenkredit die günstigere Alternative sein. In diesem Fall treten Autokäufer nämlich als Barzahler auf und haben dadurch die Möglichkeit, beim Händler zusätzliche Rabatte auszuhandeln.

Doch von niedrigen Zinssätzen sollte sich kein Kreditnehmer blenden lassen. Denn die Kreditrate muss über die gesamte Laufzeit tragbar sein, auch wenn einmal zusätzliche Ausgaben, eine längere Krankheit oder gar Arbeitslosigkeit hinzukommen. „Bei der Bestimmung Ihrer maximalen Kreditrate gilt der Grundsatz: nicht mehr, als Sie dauerhaft tragen können“, sagt Hartmut Schwarz von der Verbraucherzentrale Bremen. Ein Richtwert sind 40 Prozent des Nettoeinkommens. Höher sollte die Kreditrate oder die Summe aus mehreren Krediten in der Regel nicht ausfallen. Aber auch die Zukunftsplanung muss berücksichtigt werden, erst recht, wenn es sich um eine Immobilienfinanzierung handelt, rät Experte Schwarz: „Wie wirkt sich ein Kinderwunsch auf die Einnahmen und Ausgaben aus und für welchen Zeitraum? Wie sicher sind Ihr ­aktueller Arbeitsplatz und Ihr Einkommen daraus? Wie lange würden Ihre Rücklagen reichen, um zeitweise oder teilweise Einkommensausfälle zu überbrücken?“

Bei einer Immobilienfinanzierung ist es meist unvermeidlich, dass beide Partner als Kreditnehmer auftreten. Auch bei Konsumentenkrediten kann das sinnvoll sein. Durch das meist höhere Einkommen von zwei Personen erhalten zwei Kreditnehmer in der Regel einen besseren Zinssatz als eine Einzelperson. Außerdem steigt dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass der Kreditantrag bewilligt wird. Denn im Gegenzug haften auch beide Kreditnehmer gesamtschuldnerisch für die Verbindlichkeiten – jeder in voller Höhe.

Eine Restschuldversicherung sichert die Kreditrückzahlung bei Arbeitslosigkeit, Berufsunfähigkeit und im Todesfall ab. Doch der Schutz ist mit zusätzlichen Kosten verbunden, die nicht im Effektivzins ausgewiesen werden müssen. Verbraucher sollten genau prüfen, ob sie diese Versicherung wirklich benötigen. Günstiger ist meist eine separat abgeschlossene Risikolebensversicherung. Eine Pflicht zum Abschluss besteht nicht. Häufig übersehen wird der auf den meisten Girokonten eingeräumte Dispositionskredit. „Er ist am teuersten und sollte möglichst nur kurze Zeit in Anspruch genommen werden“, sagt Schwarz. Nutzen Verbraucher ihren Dispo dauerhaft oder planen Anschaffungen, deren Höhe zwei Monatsgehälter übersteigt, so ist ein Ratenkredit meist die bessere Alternative.