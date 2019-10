Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

In der ersten Handelsstunde schaffte der deutsche Leitindex lediglich ein Plus von 0,15 Prozent auf 12.913,68 Punkte. Laut Marktanalysten könnte er nun die runde Marke von 13.000 Punkten ins Visier nehmen. „Aber die Luft da oben ist schon sehr dünn“, gab Martin Chmaj von GKFX zu bedenken. Gewinnmitnahmen würden wahrscheinlicher.

Der MDax für mittelgroße Werte gewann am Montagvormittag 0,19 Prozent auf 26.289,29 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es hingegen um 0,12 Prozent auf 3620,34 Zähler nach unten.

Die auch in Europa Fahrt aufnehmende Berichtssaison, Leitzinsentscheidungen in den USA und Japan sowie der Arbeitsmarktbericht der Amerikaner dürften neben den Dauerbrennern Brexit und Handelsstreit den Wochenverlauf prägen. Insbesondere die Signale der US-Notenbank Fed am Mittwochabend sind laut den Devisenexperten der Commerzbank interessant. Eine Zinssenkung werde von den meisten Beobachtern erwartet. Daher gehe es vor allem darum, ob nach dann drei Zinssenkungen die Anpassungswelle ende oder ob es doch eher ein echter „Zinssenkungs-Zyklus“ werde, so die Analysten.

In der deutschen Berichtssaison bleibt das Nachrichtenaufkommen zu Wochenbeginn noch übersichtlich. Der Quartalsbericht des Kunststoffspezialisten Covestro versetzte die Aktie in heftige Schwankungen - nach dem anfänglichen Sprung auf ein Hoch seit Anfang Mai büßte sie zuletzt aber knapp ein Prozent ein. Analysten hatten noch schwächere Resultate befürchtet, und auch das gesenkte operative Ergebnisziel war angesichts schon zuvor gesunkener Erwartungen keine große Überraschung. Analyst Isha Sharma von der Investmentbank Mainfirst sprach dennoch von einem durchwachsenen Ausblick.

Im Nebenwerte-Index SDax zählten die Aktien des Immobilienkonzerns TLG mit einem Plus von rund drei Prozent zu den größten Gewinnern. Sie profitierten davon, dass Konkurrent Aroundtown noch vor Jahresende ein Übernahmeangebot vorlegen will. Beide Unternehmen haben sich auf Eckpunkte für ihr Zusammengehen geeinigt, nachdem sie bereits Anfang September entsprechende Überlegungen bekannt gegeben hatten. Die Aroundtown-Titel verloren im MDax 0,7 Prozent.

Auf einem der hinteren SDax-Plätze landeten Aktien von Borussia Dortmund: Sie büßten nach einem glücklichen Unentschieden des Clubs im Revierderdy gegen Schalke gut zweieinhalb Prozent ein. (dpa)