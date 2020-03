Arbeiten mit Mundschutz: In dieser chinesischen Bekleidungsfabrik ist die Produktion wieder angelaufen. (Zhu Xudong /dpa)

Seit Beginn der aktuellen Grippewelle hat es in Deutschland rund 98 500 nachgewiesene Influenza-Fälle gegeben. Bislang sind 161 Menschen an einer Erkrankung gestorben. Bekannte Infektionen mit dem Coronavirus sind hierzulande noch wenige registriert. Den Behörden zufolge waren bundesweit zuletzt 262 Fälle bestätigt. Trotzdem ist die Aufregung wegen Sars-CoV-2 weiterhin groß. Ist daraus inzwischen eine Massenpsychose geworden?

Besonnenheit tut derzeit not. Das muss nicht heißen, schwer abschätzbare Risiken kleinzureden. Über das neuartige Virus ist wenig bekannt, auch über seine Verbreitungswege oder mögliche Therapien, während ein Impfstoff auf sich warten lässt. Eine pandemische Ausbreitung über Kontinente hinweg gilt als wahrscheinlich. Wie aggressiv das Virus tatsächlich ist, wird sich erst noch zeigen.

Enorm ist bereits der ökonomische Schaden, den diese Ungewissheit verursacht hat. Es dauerte in der vergangenen Woche nur wenige Tage, und die Ängste von Investoren hatten mehrere Billionen Euro an Börsenwert vernichtet. Das Coronavirus zeigt einmal mehr, wie empfindlich die globalisierte Weltwirtschaft mit ihren Finanz- und Warenströmen manchmal auf Schocks reagiert.

Einen Schock erleidet die Wirtschaft gerade in mehrfacher Hinsicht. Zum einen beim Angebot: Weil Fabriken in China zwischenzeitlich nicht mehr oder nur noch eingeschränkt produzieren, sind Unternehmen anderswo wichtige Lieferanten weggefallen. Dazu kommt ein heftiger Nachfrageschock. Der Einbruch auf dem chinesischen Automarkt – für deutsche Hersteller überlebenswichtig – ist nur ein Beispiel von vielen. Ob bei den Fluggesellschaften, in der Logistik, in der Chemie- oder Automobilindustrie – reihenweise kappen Konzerne gerade ihre Gewinnprognosen.

Notenbanken und Regierungen müssen sich für die Corona-Krise rüsten

Die Gefahr einer schweren wirtschaftlichen Rezession auch in Deutschland ist real, zumal die Konjunktur ohnehin gerade schwächelt. Eine Exportnation mit starker Abhängigkeit von klassischer Industrieproduktion ist besonders anfällig für Erschütterungen der Weltwirtschaft. Weltweit müssen sich Notenbanken und Regierungen für die Corona-Krise rüsten. Um gegenzusteuern, preschte am Dienstag bereits die US-Notenbank mit einer Zinssenkung vor. Es war das erste Mal seit 2008, dass die Federal Reserve eine solche Entscheidung zwischen zwei regulären Sitzungen traf – damals eine Reaktion auf den Kollaps der Lehman Brothers Bank.

Doch Zentralbanken können weder die Infektionsrate senken, noch unterbrochene Lieferketten reparieren. Aber sie können sich rechtzeitig darum bemühen, dass der Motor der Weltwirtschaft nicht gänzlich abgewürgt wird und Investoren nicht vollends das Vertrauen verlieren. Darum geht es derzeit; denn ähnlich wie 2008 droht abermals eine Kreditkrise das Finanzsystem zu erschüttern. Diesmal geht die Bedrohung nicht von abenteuerlich verschnürten Paketen mit Immobilienkrediten aus – sondern von Geld, dass sich Unternehmen in vielen Jahren der Niedrigzinsen geborgt haben.

Der globale Schuldenstand ist in der Folge auf ein Rekordniveau gestiegen. Ende 2019 lag die weltweite Verschuldung bei 322 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. Doch die reichlich ausgegebenen Kredite haben oftmals „Zombie“-Firmen am Leben erhalten, die sonst nicht am Markt bestehen würden. Eine Krise der Weltwirtschaft würde sie umso härter treffen, was eine gefährliche Spirale auslösen könnte. Nach Berechnungen des Internationalen Währungsfonds könnte eine halb so schlimme Rezession wie 2009 Unternehmen mit ausstehenden Schulden im Umfang von 19 Billionen Dollar in Zahlungsschwierigkeiten bringen. Zu den Zombiefirmen würden sich schnell Zombiebanken gesellen.

Wirtschaft beruht zu einem erheblichen Teil auf Psychologie – auf Vertrauen, Erwartungen, Sorgen oder Hoffnungen. Das derzeit grassierende Angst-Virus könnte sich daher am Ende viel fataler auswirken als die Infektion selbst. Es gibt weitaus mehr Gründe, sich momentan wegen des Zustands der Weltwirtschaft Sorgen zu machen, als die Lungenkrankheit Covid-19.