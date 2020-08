Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte zum Wochenauftakt zuletzt um 0,89 Prozent auf 27.773,40 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone stieg um 0,7 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen auf gute Wirtschaftsdaten aus China. Insgesamt verlief der Handel am Montag zunächst recht ruhig, auch weil der wichtige Finanzplatz in London wegen eines Feiertags geschlossen blieb - und so dem Markt einige Investoren fernblieben.

Insgesamt kam zyklischen Werten der gegenwärtige Konjunkturoptimismus zugute. Vor allem bei Papieren aus dem Automobilsektor zeigte sich dies. Im Dax waren BMW an der Spitze mit plus 3,3 Prozent.

Nach einem gesenkten Jahresausblick des niederländischen Medizintechnikunternehmens Philips gerieten die Papiere von Drägerwerk unter Druck mit minus 3,6 Prozent. Die USA hatten einen Großauftrag für Beatmungsgeräte von Philips teilweise storniert. Das stimmte die Anleger auch für die Papiere des Drägerwerk-Konzerns skeptisch, der ebenfalls Beatmungsgeräte produziert.

