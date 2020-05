Börse in Frankfurt

Konjunktursorgen drücken den Dax ins Minus

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag weiter eingetrübt. Der deutsche Leitindex Dax knüpfte an seine Vortagesverluste an und sackte um 1,26 Prozent auf 10.409,68 Punkte ab. Damit fiel das Börsenbarometer auf das Niveau von Ende April zurück.