GfK-Bericht

Konsumlaune der Bundesbürger sinkt zum zweiten Mal in Folge

Die Kauflaune der Bundesbürger hat im Juni zum zweiten Mal in Folge abgenommen. „Die Verbraucherstimmung zeigt in diesem Monat ein sehr uneinheitliches Bild“, berichtete das Marktforschungsunternehmen GfK am Mittwoch in Nürnberg.