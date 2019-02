Das weltweit größte Tankschiff für verflüssigtes Erdgas (LNG) fährt für die Hamburger Firma Nauticor, eine Tochtergesellschaft des Linde-Konzerns. Foto: Christian Charisius (Christian Charisius / dpa)

Die 117 Meter lange „Kairos“ soll künftig als mobile schwimmende Tankstelle Schiffe mit dem umweltfreundlicheren LNG als Treibstoff versorgen. Dahinter steht die Hamburger Firma Nauticor, eine Tochtergesellschaft des Linde-Konzerns.

Das Schiff werde enorm dazu beitragen, „dass wir auch in der Schifffahrt die Co2- und Feinstaubprobleme in den Griff bekommen“, sagte Kramp-Karrenbauer. Die „Kairos“ kann 7500 Kubikmeter LNG bunkern und die Schiffe nicht nur im Hafen betanken, sondern auch auf See. Sie soll in der Nordsee von den Niederlanden bis Dänemark und der gesamten Ostsee eingesetzt werden. (dpa)