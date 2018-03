André Thaller ist seit Anfang des Jahres neuer Vorstandschef der PSD-Bank Nord. (FR)

Die PSD-Bank Nord hat das vergangene Geschäftsjahr mit dem besten Betriebsergebnis seit zehn Jahren abgeschossen. Die Genossenschaftsbank mit Hauptsitz in Hamburg erwirtschaftete 2017 einen Gewinn von 27,1 Millionen Euro. Der Großteil des Betrags, 22 Millionen Euro, soll das Eigenkapital stärken als Grundlage für die Ausweitung des Baufinanzierungsgeschäfts. In diesem Bereich will die PSD Nord in Zukunft noch mehr zulegen. Der seit Januar amtierende Vorstandsvorsitzende André Thaller gab jüngst das Ziel für sein Haus aus: Man wolle der "Baufinanzierer des Nordens" werden.

Die Bilanzsumme der PSD Nord stieg im vergangenen Jahr um 5,6 Prozent auf 1,97 Milliarden Euro. Außerdem profitiert das Eigenkapital durch zusätzliche Mitgliederanteile der Kunden an der Bank in Höhe von 23 Millionen Euro. Der Wachstumskurs – gerade in der Baufinanzierung – soll weiter verfolgt werden. Im vergangenen Jahr stieg entgegen dem Trend in der Branche deshalb sogar die Zahl der Mitarbeiter der PSD Nord um 25 auf eine Belegschaft von 175 Mitarbeitern.

Das Kerngeschäftsfeld der Bank werde jedoch zunehmend auch durch das geringer werdende Angebot an adäquaten Immobilien in Hamburg und Bremen beeinflusst, sagt Frank Neitzel, Sprecher der Genossenschaftsbank. Außerdem gebe es zunehmend Konkurrenz in diesem Geschäft – teils mit Angeboten unter dem Refinanzierungssatz. "Es gibt einen Preiskampf."

Neugeschäft unter Zielmarke

Das Neugeschäft bei den Baufinanzierungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent auf 240 Millionen Euro. Die Bank verpasste damit jedoch ihr selbst gestecktes Ziel deutlich: Stefan Kram, damals noch Vorstandsvorsitzender und nun André Thallers Stellvertreter im Gremium, hatte Anfang des Jahres die Marke von 300 Millionen Euro gesetzt. Das für Bremen geplante Volumen konnte mit knapp 23 Millionen Euro Kreditneugeschäft aber erreicht werden. Der Standort ist der zweitgrößte im Geschäftsfeld nach Hamburg. In Bremen und der Region hat die Bank 31 000 Privatkunden. Insgesamt sind es 120 000. Das Firmenkundengeschäft besetzt die PSD nicht.

Punkten will die Bank bei ihren Krediten vor allem mit einer hohen Flexibilität, indem sie Ratenpausen, eine Tilgungshöhe passend zu den Lebensphasen der Kunden und eine niedrigschwellige Aufstockung einer bestehenden Finanzierung anbietet. Frank Neitzel hält das Ziel seines Hauses, Baufinanzierer des Nodens zu werden, für realistisch – trotz des intensiven Wettbewerbs und neuer aufsichtsrechtlicher Anforderungen: "Das ist noch eine Vision, aber wir sind auf einem guten Weg."

Knapp die Hälfte des Baufinanzierungsgeschäfts, 111 Millionen Euro, vertrieb die Genossenschaftsbank dabei über Plattformen im Internet wie Europace oder Check24 und erzielte in diesem Bereich eine Steigerung von 46 Prozent. Im Bereich Privatkredit ist das Netz bereits seit 2015 sogar der absatzstärkste Kanal der PSD Nord. Die Kreditvergabe ist dabei voll automatisiert möglich. Auch bei dieser Finanzierung konnte die Bank im vergangenen Jahr ein zweistelliges Wachstum von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen – ebenso im Wertpapiergeschäft. Der Absatz von Investmentfonds stieg um 33 Prozent auf 27 Millionen Euro. Das Angebot im Wertpapierbereich soll angesichts anhaltend niedriger Zinsen weiter ausgebaut werden.

Immobilienboom hält an

Zur PSD-Bank Nord gehören neben dem Standort in der Bahnhofstraße in Bremen noch fünf weitere Niederlassungen in Schwerin, Lübeck, Hamburg, Oldenburg und Osnabrück. Die Genossenschaftsbank ist eine von 14 bundesweit regionalen und selbstständigen PSD-Banken, die gemeinsam die PSD-Bankengruppe bilden.

Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte die PSD-Bankengruppe zusammengenommen einen Überschuss nach Steuern von 46,9 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 44,8 Millionen Euro. Die Bilanzsumme stieg um 544 Millionen Euro auf knapp 24 Milliarden Euro. Das Eigenkapital legte im Vergleich zu 2016 um 6,2 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zu.

Die PSD Bankengruppe profitiere vom Immobilienboom in Deutschland, kommentierte Dieter Jurgeit, Verbandspräsident der PSD-Banken, das Ergebnis. In der Gruppe lag der Anteil an Baufinanzierungen, die über Onlineplattformen vertrieben wurden, sogar bei mehr als der Hälfte. Immobilienkredite sollen in Zukunft ebenfalls komplett im Netz und damit digital bearbeitet werden können. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Jurgeit ein ähnliches Ergebnis wie 2017.