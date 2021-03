Tourismus

Kriselnde Tui veranstaltet digitale Hauptversammlung

Tui steckt trotz staatlicher Hilfen in der Corona-Pandemie tief in den roten Zahlen. Jetzt steht bei dem Reisekonzern eine Neuaufstellung des Aufsichtsrats an.