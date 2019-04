Urteil des BGH

Kurzzeit-Vermietung kann nur gemeinsam verboten werden

Wohnungsbesitzer können das Vermieten an Feriengäste in einer gemeinsamen Wohnanlage nur mit Zustimmung jedes einzelnen Eigentümers nachträglich untersagen. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Streit aus Papenburg im Emsland entschieden.