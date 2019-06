Noch gibt es viel zu wenig Ladestationen für Elektroautos. (Silas Stein/dpa)

Spitzentreffen mit der Autoindustrie im Kanzleramt hat es schon einige gegeben. Die Ergebnisse dieser „Autogipfel“ waren bislang meist mager. Auch die jüngste Runde macht da keine Ausnahme. Ergebnis: Es wird jetzt mal ein Plan erarbeitet, wie Deutschland schnell mehr Ladesäulen für Elektroautos bekommen kann.

Der muss erst noch erarbeitet werden? Zur Erinnerung: Es ist bald zehn Jahre her, dass die Bundesregierung das Ziel ausgab, 2020 müssten eine Million E-Autos über deutsche Straßen rollen. Davon ist längst keine Rede mehr. Trotzdem hat die Industrie radikal umgesteuert. Die Hersteller investieren Milliarden in neue Elektromodelle – zwangsläufig, wegen der Emissionsvorgaben der EU. Manche Konzerne wie VW setzen wagemutig alles auf Elektromobilität.

Damit für die E-Autos, die bald in deutschen Fabriken vom Band laufen, auch ein Markt entsteht, muss das Ladenetz aber bereits vorhanden sein. Meint man es ernst damit, die Industrie in ihrer Transformation zu unterstützen, müssen jetzt schnell wirksame und pragmatische Lösungen für eine flächendeckende Ladeinfrastruktur her – statt Gremienwesen, das sich in Masterplänen verheddert.