Dass sich Gewerkschaften grundsätzlich für eine bessere Bezahlung und auch bessere Arbeitsbedingungen einsetzen, dürfte niemanden überraschen. Besonders kritisch sehen die Arbeitnehmer-Vertreter Jobs in der Kreuzfahrtbranche – und das liegt auf der Hand.

Oftmals verfügt das Servicepersonal an Bord über geringe Qualifikationen und muss extrem hart für wenig Geld arbeiten. Dabei verstoßen die Reedereien gegen kein Gesetz. Tatsächlich ist es legal, wenn täglich zehn oder mehr Stunden gearbeitet wird, für einen Stundenlohn, der häufig unter drei Euro liegt.

Soll sich etwas ändern, dann müssen sich die Gesetze verändern. Doch gerade für die internationale Schifffahrt ist das extrem schwierig. Denn es müssten sich die Staaten auf gemeinsame höhere Standards einigen – ein langwieriger Prozess. Es gibt viel zu unterschiedliche Sichtweisen und Interessen.

Zudem ist das Problem wesentlich vielschichtiger. Dass Reedereien genug Personal für gering entlohnte Knochenjobs finden, liegt daran, dass viele Menschen in ihren Heimatländern wenig Chancen auf gut bezahlte Arbeit haben. Und das liegt natürlich nicht an den Kreuzfahrt-Anbietern – sondern an globalen wirtschaftlichen Ungleichheiten, die es seit Jahrhunderten gibt und weiterhin geben wird. Unterschiede zwischen gerechter und ungerechter Bezahlung werden sich immer finden lassen.

Wer sich damit nicht zufriedengeben möchte, kann aber selber aktiv werden: nämlich bewusst entscheiden, wo und wie er Urlaub macht. Keiner ist gezwungen, eine Kreuzfahrt zu machen. Aber dann lässt sich auch der Skiurlaub inklusive Almhütten-Besuch oder der Hotel-Sommerurlaub an der Ostsee hinterfragen – auch dort und anderswo muss das Servicepersonal hart arbeiten. Ob Löhne angemessen und gerecht sind, wissen die Urlauber meist nicht.

Auch die Kreuzfahrtbranche steht in der Verantwortung. Aber die Folgen des Massentourismus haben eben auch ihre unangenehmen Seiten. Es gibt bei diesem Spiel nur einen kleinen Trost: Der Kellner auf dem Kreuzfahrtschiff verdient das Dreifache dessen, was er in seinem Heimatland Indonesien für dieselbe Arbeit bekommen würde.