Nicht nur die Automobilindustrie, auch die Schifffahrt steht vor einem grundlegenden Wandel in der Antriebstechnologie. Verschärfte Umweltauflagen und die Suche nach Effektivitätsreserven erfordern innovative Lösungen. „Bei fast jedem geplanten Neubau wird nach Möglichkeiten für den Einsatz von Batterien gefragt“, sagt Jan-Robert Oedegaard, Vertriebsingenieur bei Siemens-Marinetechnik.

In Oedegaards Heimat Norwegen fördert der Staat großzügig den Einsatz sauberer Antriebstechnologie in der Schifffahrt. Gemeinsam mit der Werft Fjellstrand und der Reederei Norled hat Siemens dort die weltweit erste rein elektrisch betriebene Autofähre, die „Ampere“ entwickelt, und die dänische Reederei Scandlines ist dabei, ihre gesamte Fährflotte auf Hybrid-Betrieb (diesel-elektrisch) und langfristig rein auf Strom umzurüsten.

Auch das Hamburger Seetouristik- und Fährdienstunternehmen Hadag setzt bei seiner Fährflotte für die Zukunft auf Strom. Mit der „Elbphilharmonie“ wurde im Juni das erste Schiff mit diesel-elektrischem Antrieb in Betrieb genommen. Weitere sollen folgen.

Die Gründe dafür erläutert Hadag-Chefin Gabriele Müller-Remer: „Der diesel-elektrische Antrieb arbeitet sehr ruhig und leise und führt zu einem geringeren Verschleiß der Motoren. Da wir den öffentlichen Nahverkehr im Liniendienst bedienen, ist es für uns besonders wichtig, Ausfallzeiten zu vermeiden.“ Auch Fahrgäste und Kapitäne seien hochzufrieden mit Fahrkomfort und Bedienfreundlichkeit der neuen Fähre.

Auf der Weser wird künftig auch diesel-elektrisch gefahren - zumindest setzt das Unternehmen Fähren Bremen-Stedingen auf diese Technik: Eingesetzt werden soll der 59 Meter lange und etwa fünf Millionen Euro teure Neubau auf der Verbindung Berne-Farge. Die Nachtquerungen fährt das Schiff dann leise mit der Kraft aus den sogenannten Pufferbatterien.

Die werden während des Tagesbetriebs mit der von den vier Dieselmotoren erzeugten Energie versorgt – Energie, die bei herkömmlichen Motoren bislang ungenutzt blieb. Gebaut wird die Fähre auf der SET-Werft in Tangermünde, ein Unternehmen der Rönner-Gruppe.

Abfedern von Verbrauchsspitzen

Die Technik soll so nachhaltig sein, dass nicht nur der Kraftstoffverbrauch um mehrere Hundert Liter pro Woche sinkt, sondern auch 90 Prozent weniger Rußpartikel und 70 Prozent weniger Stickstoffoxide in die Luft gelangen. Der Stapellauf ist für diesen Freitag geplant. Dann erfolgen zunächst Testfahrten auf der Elbe.

Für die Hochseeschifffahrt liegt ein kompletter Umstieg auf Batteriebetrieb noch in weiter Ferne wegen der zu geringen Reichweite, des hohen Gewichts und des großen Platzbedarfs von Stromerzeugung und Speicherung. Aber das Umschalten von Diesel auf Batteriebetrieb in Küstennähe zur Einhaltung der Schadstoffgrenzen in Nord- und Ostsee (SECA) ist schon jetzt eine Alternative zum Einbau von Scrubbern. Auch zum Abfedern von Verbrauchsspitzen kann der Einbau von Batterie-Modulen interessant sein.

Und das ist erst der Anfang: „Wir erleben eine unglaubliche Dynamik in der Batterietechnik“, sagt Ralf Sternberg, Vertriebschef der Marine-Sparte von Siemens. Der Münchner Technologiekonzern will einer der Treiber sein und baut neuerdings selbst Lithium-Ionen-Batterien im norwegischen Trondheim. Dabei beruft sich der Konzern auf seine eigene Geschichte: Das erste deutsche Schiff mit Batterieantrieb war 1886 die „Elektra“, die 25 Passagiere mit zwölf Stundenkilometern über die Spree schipperte.

Strenges norwegisches Zertifizierungsverfahren

Die Batteriezellen bezieht Siemens zwar von einem Zulieferer, setzt aber viel Ingenieur-Know-how ein, um die Speichermedien speziell für den Schiffsbetrieb besonders sicher und effizient zu machen. Das demonstrierte Oedegaard kürzlich auch auf dem 5. Siemens-Reedertag in Hamburg. Um den gefürchteten „thermal runaway“ – ein Ausbrennen der Batterie von innen durch Überhitzung – zu vermeiden, erhalten sie einen Metallmantel mit einer integrierten Wasserkühlung, die an das Wassersystem des Schiffes angeschlossen ist.

Die Installation ist denkbar einfach: das komplette Modul wird in einen Schaltschrank eingeschoben, in dem die nötigen Schnittstellen bereits vorhanden sind. Jeder Schrank ist für bis zu zehn Module ausgelegt. Das einzelne Modul hat eine Leistung von sechs Kilowattstunden (kW/h). Besondere Herausforderungen für die Ingenieure sind unter anderem die elektromagnetische Verträglichkeit und die Erschütterungen durch die Schiffsbewegungen, erklärt Oedegaard.

Gerade deshalb mache es Sinn, Batterien selbst zu bauen und in die gesamte Energieversorgung eines Schiffes zu integrieren. Derzeit durchläuft die Neuentwicklung das strenge norwegische Zertifizierungsverfahren. Oedegaard geht davon aus, dass die erste Fähre mit Siemens-Batterien im ersten Halbjahr in Norwegen in Betrieb genommen wird.