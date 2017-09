Blick in die Lackierhalle von Carbon Rotec: Bei der Firma werden viele Stellen gestrichen. (dpa)

Was sich im Sommer bereits angekündigt hatte, ist nun Gewissheit: Beim Rotorblattbauer Carbon Rotec wird es Massenentlassungen geben. In einem Aushang, der dem WESER-KURIER vorliegt, wurden die Mitarbeiter des Unternehmens in Lemwerder nun darüber informiert, dass gut 320 der insgesamt 460 Arbeitsplätze bis zum Ende des Jahres gestrichen werden sollen. Die Gewerkschaft IG Metall Wesermarsch bestätigte den geplanten Stellenabbau.

„Es geht offenbar nicht anders“, sagt Gewerkschaftssekretär Ralph Schäfer. Es nütze nichts, den Betrieb mit der gesamten Mannschaft aufrechtzuerhalten, wenn keine entsprechenden Aufträge vorlägen. Insgesamt gehe es der Windkraftbranche schlecht. Die Entwicklung bei Carbon Rotec reihe sich ein in die vielen Negativnachrichten der vergangenen Monate und Jahre.

Eingegangene Aufträge sicherten Jobs - aber nicht genügend

Bereits im Juli hatten die Carbon-Rotec-Angestellten in einer Betriebsversammlung erfahren, dass ihre Arbeitsplätze in Gefahr sind. Der Hauptkunde des Unternehmens, Nordex, hatte einen auslaufenden Liefervertrag nicht verlängert. Damit drohte dem Werk in Lemwerder die Arbeit auszugehen. Damals war noch von 200 Stellen die Rede. Die Formenfertigung der Firma in Bremerhaven war zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen worden.

Zwischenzeitlich gab es wieder ein wenig Hoffnung: Carbon-Rotec-Chef William Tang kündigte Ende Juli an, dass ein neuer Kunde gewonnen werden konnte. Zudem wollte er die Diversifizierung des Unternehmens weiter vorantreiben, indem Geschäftsbereiche wie der Brücken- und der Flugzeugbau erschlossen werden. Und auch für den Kunden Nordex sollte zumindest bis Ende des Jahres weiterproduziert werden. „Damit haben wir fünf Monate mehr Zeit gewonnen“, hatte Tang damals gesagt. Durch den neuen Auftrag sei der Fortbestand des Werkes gesichert. Eine Aussage, die aber offenbar nicht für den Großteil der Arbeitsplätze gegolten hat.

IG-Metall-Geschaftsführer Martin Schindler sorgte sich damals schon: „Carbon Rotec hat Zeit gewonnen.“ Die bis dahin eingegangenen Aufträge sicherten seiner Ansicht nach aber nur etwa 150 Jobs. Schindler sollte recht behalten.

Kein Kommentar von Carbon-Rotec-Chef

Laut Aushang verhandeln Betriebsrat und Geschäftsführung nun über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan. Bislang soll es nach Informationen des WESER-KURIER zwei Termine gegeben haben, an denen sich beide Parteien an einem Tisch setzten. „Die Verhandlungen gestalten sich als äußerst schwierig“, heißt es in der Mitarbeiterinformation. Die Vorstellungen beider Seiten gingen sehr weit auseinander, der Arbeitgeber wolle nicht an dem im Juli vereinbarten Verhandlungsergebnis festhalten. Damals hatten bereits Verhandlungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern über einen Interessenausgleich und Sozialplan begonnen, wurden dann aber wieder eingestellt. Nun geht es nach Angaben der IG Metall um betriebsbedingte Kündigungen.

Die Belegschaft solle nun kurzfristig in einer Betriebsversammlung über den Stand informiert werden, heißt es in dem Schreiben. Carbon-Rotec-Chef Tang wollte die Entwicklung mit Verweis auf die laufenden Verhandlungen nicht kommentieren. Der Betriebsrat des Unternehmens war am Montag nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Carbon Rotec ist aus einer 1993 gegründeten Tochtergesellschaft der Jachtwerft Abeking & Rasmussen hervorgegangen. Im vergangenen Jahr übernahm der deutsch-chinesische Unternehmer Tang das Unternehmen. Er war zwei Jahre zuvor von Volkswagen China als Geschäftsführer zu Carbon Rotec gekommen.

