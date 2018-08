Neue Maut für ältere Fahrzeuge

London testet Verbot für Autos mit reinem Verbrennungsmotor

Die Londoner City will in einem begrenzten Testlauf ein faktisches Verbot für Fahrzeuge mit reinem Verbrennungsmotor testen. Das teilte die Verwaltung des Finanzdistrikts in der britischen Hauptstadt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.