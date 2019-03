Schifffahrt

Luxusjacht wird in der Lürssen-Werft gewartet

Peter Hanuschke

Die Luxusjacht „Phoenix 2“ wird in den kommenden Wochen in der Lürssen-Werft in Lemwerder gewartet. Der Wert der Jacht belief sich bei der Ablieferung auf 160 Millionen US-Dollar.