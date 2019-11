Bisher größte Übernahme

LVMH kauft Juwelier Tiffany für fast 15 Milliarden Euro

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH will den US-Juwelier Tiffany für 14,7 Milliarden Euro (16,2 Mrd US-Dollar) kaufen. Das bedeute einen Preis in Höhe von 135 US-Dollar je Aktie, wie LVMH in Paris mitteilt.