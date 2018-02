So entzückt einige in der deutschen Wirtschaft von der Aussicht auf ein mögliches Jamaika-Bündnis waren, so vernichtend fallen jetzt teilweise die Reaktionen auf das schwarz-rote Regierungsprogramm aus. Es sei zu sehr auf Umverteilung und zu wenig auf Innovation ausgerichtet, lautet die Kritik etwa der Arbeitgeber. Zwei dürre Absätze finden sich zu letzterem Thema im Koalitionsvertrag.

Gerade in Belangen, die Bremen betreffen, bleibt die Groko-Agenda über weite Strecken blass und unkonkret – etwa, wenn es um die maritime Wirtschaft geht. Wenig ehrgeizig sind auch die Digitalisierung-Ziele: Flächendeckende Gigabit-Netze bis 2025 wollte schon die alte Bundesregierung. Dass Union und SPD schon zu Beginn ihrer Gespräche Deutschlands Klimaziel für 2020 einkassierten, ist auch ökonomisch fragwürdig.

Punkten könnte die neue Regierung immerhin in der Bildungs- und EU-Politik. So wäre ein Europäischer Währungsfonds zur Überwachung der Fiskalpolitik ein sinnvoller Kontrollmechanismus für die Euro-Zone.