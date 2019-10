Beim Pakt der Ministerpräsidenten geht es auch um das Bremer Warmwalzwerk. (Christina Kuhaupt)

Es ist ein Fünkchen Hoffnung für die Stahlkocher. Einstimmig haben sich die Regierungschefs der Bundesländer am Freitag in Elmau darauf geeinigt, die Branche vor Importen besser zu schützen und sie zu unterstützen. Bund und EU sollen den Hütten kräftig helfen, umweltfreundlicher zu produzieren. Die Stahlwerke, die Millionen wegen des Emissionshandels zahlen, sollen außerdem nicht durch das Klimaschutzvorhaben erneut belastet werden.

Die Bundesregierung wird höflich gebeten, die angesprochenen Punkte in die geplante Industriestrategie 2030 aufzunehmen. Damit aus dem Zukunftsfonds tatsächlich etwas wird, müssen die Stahlländer nun aber hartnäckig bleiben und deutlicher werden als in diesem Wunschzettel. Bremens Bürgermeister betont, es stehe noch ein langer Weg bevor. Klar müsse sein, dass der Bund Geld in die Hand nehme und die Förderung „richtig Wumms“ hat.

Ob sich die Bundesregierung beeindrucken lässt? Das Papier ist nur ein erster Schritt. Doch der war nötig, um den Druck auf Berlin und Brüssel zu erhöhen, mit 16 Stimmen. Das wird der für das Land wichtigen Industrie gerecht.