Glasfaserkabel sind unerlässlich, um Zugang zu schnellem Internet zu schaffen. (Julian Stratenschulte/dpa)

Wie viel Regulierung ist notwendig beim Ausbau der Glasfasernetze? Diese Frage stellt sich, nachdem das Bundeskartellamt EWE und der Deutschen Telekom den gemeinsamen Ausbau der Glasfasernetze genehmigt hat. Dafür wollen beide Unternehmen in Bremen, im Nordwesten Niedersachsens und in Teilen Nordrhein-Westfalens zusammen zwei Milliarden Euro investieren.

Das Kartellamt hat auferlegt, dass jedem Wettbewerber der Zugang zum Netz gewährt wird, weil es sonst eine marktbeherrschende Stellung befürchtet. Die Bundesnetzagentur hatte das Vorhaben bereits vor einem Jahr genehmigt, denn die hat ein Interesse daran, dass der Ausbau der schnellen Gigabitnetze endlich vorankommt: Er ist auch für ein funktionierendes 5G-Netz erforderlich, schließlich müssen die Daten ja zum Mobilfunkmast kommen.

Was die marktbeherrschende Stellung angeht: So manches Unternehmen in Niedersachsen wäre froh, wenn es überhaupt endlich mal Zugang zu schnellem Internet hätte. Zu viel Regulierung kann Unternehmen eher davon abhalten, in Netze zu investieren, wenn nicht sicher ist, ob sich die Investition auch amortisiert.