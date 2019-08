Das Mercedes-Benz Werk Tuscaloosa: Mercedes baut hier unter anderem die großen SUVs GLS und GLE. (MediaPortal Daimler AG/dpa)

Nachbesserungen an Automobilen sind in der Regel mit umfänglichen Rückrufaktionen für die Hersteller verbunden. Bei Mercedes kommt es in diesem Fall erst gar nicht dazu: Die vornehmlich betroffenen GLE- und GLS-Modelle, die auf einer völlig neuen SUV-Plattform im Mercedes-Werk in Tuscaloosa in den USA gefertigt wurden, sind noch gar nicht ausgeliefert. Sie stehen seit Monaten Reih an Reih auf der Rollbahn des ehemaligen Fliegerhorsts Ahlhorn und warten auf Nachbesserung. Nach Informationen des Magazins „Automobilwoche“ gibt es Probleme mit den Sitzanlagen und den Stoßfängern der Geländewagen.

Von der Menge her sind es ein paar Tausend Fahrzeuge. Nach Angaben des Dienstleisters Formel D, dem das Gelände seit drei Jahren gehört und der weltweit für namhafte ­Automobilhersteller tätig ist, stehen auf dem Gelände rund 115.000 Quadratmeter Stellplatz­fläche für etwa 5750 Fahrzeuge zur Verfügung.

Individuelle Vereinbarungen mit den Kunden

„Gemeinsam mit unseren bewährten sowie neuen Lieferanten haben wir Maßnahmen implementiert, um die Herausforderungen zu bewältigen – Automobilbau ist Teamsport“, sagte ein Unternehmenssprecher von Mercedes auf Nachfrage des WESER-KURIER. „Die Kapazität des Werkes in Tuscaloosa wurde gegenüber der Vorgängerplattform erheblich gesteigert.“ Diese höchste Produktivität in der Geschichte des Werkes habe zusammen mit der hohen Vielfalt der Produktvarianten zu anfänglichen Engpässen bei Lieferanten geführt. Mit den Kunden seien individuelle Vereinbarungen bezüglich der Auslieferung ihres neuen Fahrzeugs getroffen worden.

Grundsätzlich stellte der Sprecher fest, dass die zeitweise Zwischenlagerung von Fahrzeugen ein völlig normaler Vorgang sei. Es gebe weltweit Logistikflächen, die von Mercedes-Benz im Rahmen eines geplanten Vorgangs zur Zwischenlagerung von Fahrzeugen genutzt werden, unter anderem für den späteren weltweiten Transport.

Zum zweiten Fahrzeug der neuen SUV-Generation, dem GLS, heißt es: „Wie während der Weltpremiere des neuen GLS in New York im April dieses Jahres kommuniziert, findet die Markteinführung wie geplant Ende 2019 statt.“