Bei Daimler sind die Verkaufszahlen auch im dritten Monat in Folge gesunken. (Reuters)

Auch im August gab es einen Dämpfer für Daimler: Im dritten Monat im Folge ist der Absatz des Autobauers zurückgegangen. Das teilte der Konzern am Montag mit. Vor allem in Deutschland und in den USA wurden deutlich weniger Autos ausgeliefert.

Einen Grund für den Rückgang nennt Daimler auch. So kann der Autobauer derzeit unter anderem wegen Modellwechseln und Auslieferungsstopps die Nachfrage nach seinen Fahrzeugen nicht bedienen. So seien von der A- und der C-Klasse erst kürzlich neue Modelle auf den Markt gekommen, wie eine Sprecherin mitteilt. Hinzu kommt, dass Daimler derzeit einige Diesel-Fahrzeuge nicht ausliefert, weil die neusten Software-Varianten für die Motorsteuerung noch nicht freigegeben sind. Außerdem dauere die Zertifizierung der Fahrzeuge in einigen internationalen Märkten länger als üblich – letztlich eine Folge des neuen Abgastestverfahrens WLTP. Laut Sprecherin solle sich die Lage im vierten Quartal aber wieder normalisieren.

Strafzölle treffen Daimler

Das alles hat dazu geführt, dass im vergangenen Monat die Zahl der verkauften Autos der Stammmarke Mercedes-Benz im Vergleich zum Vorjahr erneut um 8,5 Prozent auf 155.918 zurückgegangen ist. Auf dem Heimatmarkt Deutschland fiel das Minus sogar noch größer aus: Hier wurden mit 21.442 Fahrzeugen 14,8 Prozent weniger verkauft als im Vorjahresmonat. In den USA ging der Absatz sogar um fast ein Fünftel zurück.

Die Worte „Trump“, „Handelsstreit“ und „Diesel“ fallen in der Unternehmensmitteilung von Montag nicht – allerdings dürften sie auch eine Rolle beim Rückgang der Verkaufszahlen spielen. So werden im US-Werk auch Autos für den chinesischen Markt gebaut. Diese Fahrzeuge sind schon von den Strafzöllen betroffen. Und auch der Diesel-Skandal hat deutliche Nachwirkungen bei den Autokäufern hinterlassen.

Abkehr vom Diesel in Europa

Letzteres stellt auch Automobil-Experte Ferdinand Dudenhöffer fest. Er hat untersucht, wie sich der Marktanteil von Diesel-Neuwagen in den ersten sechs Monaten 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entwickelt hat. Sein Ergebnis: Im europäischen Durchschnitt ist der Anteil der Selbstzünder um 8,4 Prozent zurückgegangen. Spitzenreiter sind Slowenien (-15 Prozent), Spanien (-12,9 Prozent) und Rumänien (-12,2 Prozent). In Deutschland wurde 9,2 Prozent weniger Diesel-Neuwagen verkauft. Dudenhöffers Fazit: „Die Europäer kehren dem Diesel den Rücken“. Und das bringe die Autobauer in die Bredouille. (dpa/stl)