Die App der Woche: Die Wissens-App "HQ Trivia". (imago)

Zweimal täglich ruft die Smartphone-App HQ Trivia zum Live-Quiz, und Hunderttausende weltweit schalten ein. Der simple Grund: Man kann dabei Geld gewinnen. In den USA versammeln sich sogar Arbeitskollegen, Familien oder ganze Schulklassen pünktlich um 15 und 21 Uhr vor dem Smartphone, um Quizfragen live zu beantworten. In Deutschland liegen die Zeiten mit 21 Uhr und 3 Uhr morgens entsprechend ungünstig – trotzdem werden es stetig mehr Mitspieler. Die Rede ist von gut 20.000.

Der Moderator der Fragerunde ist der New Yorker Comedian Scott Rogowsky. Seine Art schwankt dabei zwischen lustig und extrem anstrengend. Zwischendurch friert er immer mal wieder in seltsamen Posen ein oder muss technische Pannen wegmoderieren – die App hat noch mit einigen Übertragungsproblemen zu kämpfen.

Googeln nach der richtigen Antwort: kaum möglich

In der App gibt es allerdings keine Million zu gewinnen wie in einer bekannten TV-Show, sondern nur 2500 Dollar, umgerechnet etwas mehr als 2000 Euro. Die müssen dann am Ende auch noch unter allen Gewinnern aufgeteilt werden. Trotzdem und trotz der ungünstigen Zeiten in einigen Teilen der Welt steigt die Zahl der Mitratenden meist auf insgesamt eine knappe Million.

Die Fragen beginnen leicht, werden dann aber schnell schwerer. Wegen der Zeitbegrenzung von zehn Sekunden ist gleichzeitiges Googeln nach der richtigen Antwort fast nicht möglich. Auf Youtube kursieren allerdings schon zahlreiche Videos von erfahrenen Gewinnern, die ihre Tipps weitergeben. Einige spielen mit mehreren Smartphones gleichzeitig, um Fragen überspringen zu können. Das ist möglich, wenn man von anderen Spielern oder eben anderen Handys eingeladen wird.

Gewinn: meist maximal 20 Euro

Bei HQ Trivia gibt es für richtige Antworten Geld - wenn auch meist maximal ein paar Euro.

Einen möglichen Gewinn – meist sind es maximal 20 Euro – können sich die Sieger direkt über die App auszahlen lassen. Allerdings zahlt der Online-Bezahlservice Paypal erst ab 20 Euro aus. Zum Gewinnen müssen zwölf Fragen richtig beantwortet werden. Bei einer falschen Antwort ist man sofort ausgeschieden. Die Führende der High-Score-Liste steht übrigens bei 6000 Dollar, der Dritte hat bisher immerhin noch 2100 Dollar verdient.

Die App ist ein netter Zeitvertreib – wenn man das bei Spielrunden in der Nacht überhaupt so sagen kann. Der große Gewinn ist sicher nicht zu erwarten, für kurzweilige Unterhaltung ist jedoch gesorgt. Problematisch ist die Live-Übertragung. Dafür benötigt das Smartphone eine entsprechend große Rechenleistung, empfehlenswert ist außerdem eine WLAN-Verbindung.