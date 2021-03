Die Wellen an der Playa de Palma: Mehr als 500 zusätzliche Flüge werden zu den Osterferien von Deutschland nach Mallorca gehen. (CLARA MARGAIS/DPA)

Mallorca ist laut Robert Koch-Institut kein Corona-Risikogebiet mehr – es scheint, als ob diese Nachricht so manche aus dem Winterschlaf geweckt hätte. An der Nordsee wissen Hoteliers und Ferienwohnungsvermieter dagegen nicht, ob Reisen über Ostern möglich sind. So hat die Abstimmung mit den Füßen bereits bei denen begonnen, die Sehnsucht nach Meer haben: Sie entscheiden sich kurzfristig für ein paar Tage für die Insel, die gern als Deutschlands siebzehntes Bundesland bezeichnet wird.

Und wo eine Nachfrage ist, kümmern sich Fluggesellschaften und Reiseunternehmen um das Angebot. Mit dem Start des Sommerflugplans am 28. März wird Billigflieger Ryanair von Bremen aus Flüge anbieten, zweimal in der Woche.

Mallorca: Fluggesellschaften bieten zusätzliche Flüge an

Insgesamt wird Ryanair über die Osterferien 200 zusätzliche Flüge von Deutschland auf die Balearen-Insel anbieten. An den anderen Flughäfen im Norden geht es schon früher los: Tuifly startet kommenden Sonntag von Hannover aus mit den Flügen, Condor will von Hannover aus zum Start der Osterferien ab 27. März bis zu zweimal täglich auf die Insel starten und von Hamburg aus bis zu dreimal täglich, von den 300 zusätzlichen Eurowings-Flügen entfällt ein Teil auf Hamburg. Die Fluggesellschaft will am Freitag mit Flügen von Hannover auf die Insel starten. Bremen ist ab 28. April dran.

Mehr zum Thema Reisen in der Corona-Pandemie Mallorca jubelt über deutsche Touristen, viele Spanier meckern Seit Sonntag müssen Deutsche, die Mallorca und mehrere andere spanische Urlaubs-Regionen besuchen, bei der Rückkehr nicht mehr in Quarantäne gehen. Aber nicht alle ... mehr »

Zu dieser Entwicklung sagt Tui-Sprecher Aage Dünhaupt: „Die Menschen wollen weg und buchen sogar auch Reisen zu Zielen, bei denen sie hinterher in Quarantäne müssen und diese auch in Kauf nehmen.“ Darunter sind auch Fernreisen in die Karibik oder auf die Malediven. In der Karibik wurden aktuell gerade die Bahamas von der Liste der Risikogebiete genommen. Auch die Flieger der Lufthansa zu diesen Zielen sind über die Ostertage sehr gut gebucht. Dünhaupt ergänzt, dass von einer Flugreise an Bord keine Gefahr ausgehe, wenn alle Passagiere eine FFP2-Maske tragen: „Alle zwei Minuten wird die Luft im Flieger komplett ausgetauscht.“

Urlaub in Deutschland: Küstenregionen müssen abwarten

Die Hoteliers und Besitzer von Ferienwohnungen an Nord- und Ostsee können am Fernseher die langen Check-in-Schlangen an den Flughäfen sehen, während sie selbst ihre Unterkünfte geschlossen halten müssen. Diejenigen mit einem Urlaubsziel an der deutschen Küste scheinen abzuwarten. So beschreibt es Torge Petersen. Der gebürtige Bremerhavener ist Geschäftsführer beim Reiseportal E-Domizil in Frankfurt am Main, zu dem auch Wolters in Stuhr mit seinem Ferienhausportal Tui Villas gehört: „Die Kunden könnten schon jetzt stornieren, wenn sie wollten. Aber von all den zahlreichen Buchungen die wir haben, sind es bisher gerade mal acht Stornierungen. Alle warten anscheinend auf das Ergebnis der Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Montag.“

Sollte diese Runde Reisen zu touristischen Zwecken in Deutschland weiterhin verbieten, rechnet E-Domizil mit Stornierungen. Grundsätzlich sieht Petersen, dass es für die Unterkünfte an Nord- und Ostsee keine einfache Situation sei. Doch die Buchungssituation ab Mai lasse hoffen, dass man einiges aufholen könne.

Mehr zum Thema Ansturm auf Mallorca Bundesregierung ruft zum Verzicht auf Urlaubsreisen auf Seit dem Wochenende gelten Mallorca und andere spanische Regionen nicht mehr als Corona-Risikogebiet, die Urlaubsbuchungen stiegen sprunghaft an. Die Bundesregierung ... mehr »

Kritik daran, dass Urlaub auf Mallorca möglich ist jedoch nicht an der Nordsee, gibt es an den Küstenorten von offizieller Stelle nicht. Die Leiterin der Tourist-Information Norden-Norddeich, Stefanie Busemann, sagt: „Wir erhalten viele Anrufe von Gästen. Viele von ihnen sind verunsichert, was den Osterurlaub angeht.“ Man warte ab und wolle den Optimismus nicht verlieren. Die Anfragen nach Urlaub in den Sommerferien sei riesengroß – erst recht von Campingurlaubern.

Die Stadt Cuxhaven richtet den Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Montag. Sprecher Marcel Kolbenstetter sagte: „Wir bereiten uns im Hintergrund bereits auf die verschiedenen Szenarien vor.“ Vor einem Jahr hatte Cuxhaven wegen Corona die Strände abgesperrt. Das könne ein Szenario sein über erlaubte Tagestouren bis hin zum üblichen Urlaubsgeschehen.

Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) sei in regelmäßigem Austausch mit den Hoteliers, wie Marcel Kolbenstetter sagt: „Es bringt ihnen am Ende ja nichts, wenn sie nach drei Wochen wieder schließen müssen.“

Zum Corona-Geschehen stehe man auch im Austausch mit dem Landkreis. Der will in den kommenden Wochen auf seiner Internetseite tagesaktuell informieren, was aufgrund des Infektionsgeschehens von Wremen über Cuxhaven bis nach Otterndorf möglich ist.

Sprecher Michael Lechlein sagt: „Alle am Tourismus Beteiligten wünschen sich eine Rückkehr in die Zeiten vor Corona und bereiten sich auf ein ,Best-Case-Szenario' vor.“ Die Sehnsucht nach einem normal- touristischen Osterurlaub sei groß, jedoch vom Pandemieverlauf abhängig. Mallorca-Reisende können dagegen schon jetzt mit Sangria auf ihren Urlaub anstoßen.

Zur Sache

Verständnis und Warnung zugleich

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte kann die Sehnsucht nach Urlaub gut verstehen: "Die vergangenen zwölf Monate waren für viele Menschen herausfordernd, ganz besonders für Familien." Er sagt aber: "Ob ich es besonders klug finde, nach Mallorca zu reisen, das ist eine andere Frage. Denn jede Reisetätigkeit kann die Ausbreitung des Virus befördern.“ Niedersachsens Landesregierung warnt vor den Gefahren eines kurzfristigen Mallorca-Urlaubs und denkt über das Testen von Reiserückkehrern an Flughäfen nach. Und die Bundesregierung ruft auf zum Verzicht auf Mallorca-Reisen.