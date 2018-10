Jedes Kilo Gewicht eines Autos trägt zum Treibstoffverbrauch und damit zum Schadstoffausstoß bei. Aluminium ist zum Beispiel leicht, die Produktion aber sehr energieaufwendig – die Automobilbranche ist daher auf der Suche nach neuen, innovativen Werkstoffen. (Jan Woitas/DPA)

Der Fortschritt kommt manchmal in ganz kleinen Schritten. Der Ludwigs­burger Filterspezialist Mann + Hummel hat im Februar dieses Jahres gemeinsam mit der Deutschen Post DHL und dem Elektroautohersteller Streetscooter „das weltweit erste emissionsneutrale Fahrzeug“ vorgestellt. „Kein Kohlendioxid, keine Stickoxide, kein Lärm, kein Feinstaub“, jubelten die Tüftler aus dem Schwabenland. Realisiert wurde das Pilotprojekt an fünf Streetscooter-Transportern, die für DHL in der Brief- und Paketzustellung mit Elektromotoren unterwegs sind. Die Fahrzeuge tragen im Heckbereich am Unterboden ein Filtersystem. Zwei Ventilatoren saugen die Lauft aus der Umgebung an und filtern den Feinstaub heraus – das System funktioniert ungefähr so wie ein überdimensionierter Staubsauger. Die Folge: Die Ökobilanz des kleinen Transporters kann sich sehen lassen.

Die Autohersteller sprechen bei Elektrofahr­zeugen gern von „null Emissionen“ oder „Zero Energy“. Doch man kann es immer wieder nur wiederholen: Ohne regenerative Energie macht die Elektromobilität überhaupt keinen Sinn. Ihr Potenzial für den Klimaschutz entfalten die „rollenden Saubermänner“ erst, wenn Strom aus erneuerbaren Energiequellen verwendet wird. Für die Ökobilanz der E-Autos müssen aber weit mehr Faktoren berücksichtigt werden als die Antriebsform. So ist zum Beispiel eine umweltschonendere Herstellung von Batterien eine Herausforderung, der sich die Produzenten von Elektroautos stellen müssen. Mehr Nachhaltigkeit ist auch in der Fahrzeugbranche gefragt.

„Jede Form von Kraftfahrzeugantrieb verursacht Probleme"

Eine Gruppe von 15 ehemaligen Verkehrsprofessoren geht sogar noch weiter: „Jede Form von Kraftfahrzeugantrieb verursacht Probleme, das gilt auch für den Elektroantrieb“, schreiben sie einem siebenseitigen Statement. Sie haben den Eindruck, dass bei „dieser Diskussion die Gesetzmäßigkeiten der Physik außer Acht gelassen werden“. Aus ihrer Sicht sind Elektrofahrzeuge im engeren Sinne nicht emissionsfrei. So müsse die Tatsache, dass der Strom an einem entfernten Ort produziert wird und dort Emissionen entstehen können, ­quasi in die Gesamtbilanz einfließen. Hinzu kommt, dass die Fahrzeuge und die Batterien hergestellt und später entsorgt werden müssen. All dies sei mit Emissionen verbunden. Überhaupt würden die Probleme der alternativen Antriebe häufig nicht beachtet: Dazu gehört neben den Schwierigkeiten bei der Energiespeicherung auch die Verwendung seltener Rohstoffe. So werden für die Batterien in E-Autos Kobalt und Lithium gebraucht, deren oft rücksichtsloser Abbau schwere ökologische Schäden hinterlässt.

Daher fordern die Verkehrsprofessoren von der Politik, Effizienzstandards für E-Autos einzuführen. Sonst bestehe die Gefahr, dass die Hersteller keine sparsamen Elektroautos herstellen, sondern die „Null-Emission“ ausnutzen, um „gerade große und schwere Verbrenner mit hohen CO²-Emissionen durch große und schwere Elektrofahrzeuge zu ersetzen“. Tatsächlich ist der Anteil besonders schwerer Stadtgeländewagen, der SUVs, 2017 auf mehr als 15 Prozent hochgeschossen.

Auch gegen Feinstaub helfen E-Autos nur wenig. 85 Prozent des Feinstaubs in Städten stammen von Bremsen- und Reifenabrieb sowie der Abnutzung der Straße. Werden künftig Filter, wie sie Mann + Hummel für den Streetscooter entwickelt haben, zur Vorschrift? Um solche Fragen wird sich eine „Nationale Plattform Zukunft der Mobilität“ kümmern, die Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer vor wenigen Wochen ins Leben gerufen hat. Eine Arbeitsgruppe dieser Kommission soll sich um Klimaschutz im Verkehr kümmern. Experten glauben aber nicht, dass es in Zukunft ein „ökologischen Einheitsauto“ geben wird. Branchen-Papst Ferdinand Dudenhöffer in einem Interview: „Tesla ist ja auch nicht mit Müsliautos zum Hype geworden.“

Wie sollen unsere Autos künftig aussehen? Welche Umweltschutzvorgaben brauchen wir in Zukunft? Revolutioniert das autonome Fahren die Mobilität und führt zu weniger Energieverbrauch? Diese Fragen beschäftigen auch die deutschen Hersteller. Die Autos sollen möglichst umweltfreundlich sein, aber effizient und komfortabel bleiben. Ein unvereinbarer Widerspruch? Die Baustellen bei Benzinern und Dieselfahrzeugen heißen: Energieverbrauch, Schadstoffausstoß, Gesamtgewicht. Bei CO² und Stickoxid werden vor allem die Grenzwert- und Normenvorgaben der EU die Hersteller zu Innovationen zwingen. Beispiel: In der aktuellen Diskussion um den erlaubten CO²-Ausstoß von Neuwagen läuft es darauf ­hinaus, dass der Grenzwert im Jahr 2030 um 35 oder 40 Prozent unter dem von 2020 liegen muss.

Auch neue, leichte Werkstoffe werden gesucht, gefunden und verbaut. Bei Carbon – ein Werkstoff, der aus Kunststoff und Kohlefasern besteht – gilt BMW als Vorreiter. Der Verbundstoff wird für Teile der Karosserie verwendet und reduziert das Gewicht des Fahrzeugs. Doch bis beim Carbon ein Durchbruch gelingt, dürfte es noch ein längerer Weg sein: Die Ökobilanz ist schlecht, die Fertigungsprozesse für die Massenherstellung gelten als sehr komplex.

Audi war Pionier beim Aluminium, das als etabliertes Leichtbaumaterial gilt. Aber Aluminium ist in der Produktion derart teuer, dass es bislang nur beim Bau von Fahrzeugen der Premiumklasse eine größere Rolle spielt. Andererseits bietet der Werkstoff den Vorteil der Gewichtseinsparung, die zu weniger Benzinverbrauch und damit zu weniger Schadstoffausstoß führt. Aber es gibt aus ökologischer Sicht auch einen dicken Minuspunkt: Der Energieverbrauch bei der Herstellung von Aluminium ist enorm.

Und auch nachwachsende Rohstoffe geraten in den Fokus: Holz und Bambus. Sie könnten mit ihrem geringen Gewicht neue Möglichkeiten im Leichtbau eröffnen. Das ist keine pure Spinnerei. So hat etwa Toyota 2016 den Prototyp Setsuna vorgestellt: ein durchaus flotter Öko-Roadster mit Elektromotor. Es ist ein bisschen, als ginge es zurück zu den Wurzeln des Automobilbaus. Auch die Karosserien der ersten motorisierten Wagen waren komplett aus Holz gefertigt. Die Bauweise war von den Kutschen übernommen worden.