Vor allem Kinder und Jugendliche sind anfällig für Onlinesucht. Oft sind Eltern die Verursacher – ohne es zu wissen.

20 Jahre arbeitet R. schon in dem Bremer Unternehmen. Ärger hat er nie gehabt. Nun aber hält ihm sein Vorgesetzter eine Standpauke. Weil er sich ins Lager zurückgezogen hat, nur um für eine halbe Stunde auf dem Smartphone zu spielen. Später verschwindet der über 50-Jährige erneut ins Lager – und wird wieder erwischt. Erst dann begreift er, dass er etwas ändern muss.

Laut dem Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung waren 2016 in Deutschland mehr als 500 000 Menschen unter den 14- bis 64-Jährigen onlinesüchtig. Das entspricht einem Prozent dieser Gruppe. Mehr als 2,5 Millionen, also etwa fünf Prozent, seien „problematische Internetnutzer“. Bei Jugendlichen ist der Anteil höher: So leiden nach der aktuellen Drogenaffinitätsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter den Zwölf- bis 17-Jährigen fast sechs Prozent an einer internetbezogenen Störung. Jeder Fünfte fällt in die Kategorie „problematische Internetnutzung“. Im Vergleich zur Studie vier Jahre zuvor haben sich die Zahlen damit fast verdoppelt.

Michèle Sanner von der Ambulanten Suchthilfe Bremen (ASH) hat es vorwiegend mit Männern unter 30 Jahren zu tun. „Häufig geschieht die Kontaktaufnahme über Angehörige“, sagt sie. Überwiegend sind es Eltern, die Rat für ihre noch oder wieder bei ihnen wohnenden Söhne suchen. Oft geht es um Computerspiele. Selten kämen Frauen, sagt Sanner: „Wir haben den Eindruck, dass wir betroffene Frauen noch nicht gut erreichen.“ Bei dieser Gruppe sei es vorwiegend die Nutzung sozialer Kanäle, die zur Sucht führen. Das Angebot der ASH existiert seit dem Jahr 2016. Es war das erste Unterstützungsangebot, das es für erwachsene Onlinesüchtige in Bremen gab. Nach anfänglich nur wenig genutzten Sprechzeiten ist die Nachfrage deutlich gestiegen, der Bedarf dementsprechend hoch. Zukünftig werden neben Einzelgesprächen auch Gruppengespräche angeboten. Hier wird ergründet, was im Alltag so unbefriedigend läuft, dass es die Betroffenen immer wieder vor den Computer oder ans Smartphone zieht.

Zahlen werden weiter steigen

Nach Schätzung des Bremer Suchtberaters Frank Hoffmeister wird die Zahl der Suchterkrankungen weiter steigen. „Die Krankheit wird uns überrollen“, sagt er. „Von zehn bis 90 Jahren kann jeder betroffen sein.“ Das größte Risiko sieht er für Pubertierende, da hier gerade das Smartphone in vielen Bereichen Voraussetzung für soziale Teilhabe ist. Überhaupt habe das Smartphone die Sucht verändert. Während früher übermäßiges Computerspielen als Anzeichen galt, bietet das Smartphone mit seinen vielen Funktionen mehrere Wege in die Sucht. Gemessen am kurzen Zeitraum, die Smartphones auf dem Markt sind, gibt es laut Hoffmeister auffallend viele Personen, die in die Onlinesucht geraten sind. Es wird davon ausgegangen, dass Nutzer, die mehr als fünf Stunden täglich privat im Internet surfen, gefährdet sind. Hoffmeister empfiehlt andere Parameter: „Ein Hinweis ist, wenn ich das Smartphone nicht für längere Zeit, etwa fürs Wochenende, weglegen kann“, sagt er. Sobald sich Entzugserscheinungen äußern – ein Fingerkribbeln oder eine Stimmungsverschlechterung –, könnte dies ein Anzeichen sein. Ebenso das Empfinden von Erleichterung, wenn das Gerät wieder in den Händen gehalten wird.

R. hat sich Hilfe gesucht. Er ging zu Suchtberater Hoffmeister, schilderte ihm sein Problem. Doch selbst da konnte er das Smartphone nicht außer Acht lassen. Die Sucht gefährdete aber nicht nur seine Arbeitsstelle. „Alle Hobbys und sozialen Kontakte waren eingeschlafen“, erzählt Hoffmeister. Er empfahl R., das Smartphone während der Arbeitszeit im Auto zu deponieren. Das hielt R. nur zwei Tage durch. Sich ungesundes Konsumverhalten einzugestehen, sei immer schwer, sagt Gesundheitspraktiker Stefan Holzke aus Osterode. Die Herausforderung bei einer Onlinesucht sei aber höher, da anders als bei Alkohol- oder Drogenmissbrauch die Stigmatisierung fehlt. „Die Anerkennung ist in der Gesellschaft noch nicht so vorhanden wie bei anderen Süchten“, sagt er. Gerade weil der Kontakt mit dem Internet so alltäglich ist, seien für Gefährdete die Anzeichen schwer fassbar – ganz nach dem Sprichwort „er sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht“, wie Holzke sagt. So wird Onlinesucht auch im ICD-10, der aktuellen Ausgabe der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ nicht aufgeführt. Dadurch gilt sie häufig als Impulsstörung oder Begleiterscheinung einer psychischen Krankheit. Eine Folge ist, dass Krankenkassen nicht verpflichtet sind, die Behandlung zu übernehmen. Ebenso gibt es keine eigenständigen Fragebögen. Sanner von der ASH bezeichnet Onlinesucht als „sehr ungewöhnlich im Vergleich zu anderen Süchten“. Auch, weil sie stoffungebunden sei. „Sie tritt nicht in Erscheinung“, sagt Sanner. Eine Begleiterscheinung wie etwa Beschaffungskriminalität gibt es nicht.

Auf eine Sucht folgt oft die nächste

Die Folgen können vielfältig sein: Ständige Erreichbarkeit führt zu einem unfreiwilligen Bereitschaftsdienst, der schlechten Schlaf verursacht. Zudem ersetzen digitale Kontakte nicht die realen. Gerade beim Chatten kann es leicht zu Missverständnissen kommen, woraus Konflikte entstehen. Wer nur noch über das Internet kommuniziert, riskiert einen Bruch mit dem sozialen Umfeld. Das verursache Verhaltensstörungen, was wiederum Depressionen hervorrufen kann. „Das kann bis zum Suizid führen“, sagt Hoffmeister. „Es ist ein Rattenschwanz ohne Ende.“

Heiko Hechter, Leiter der Abteilung für Allgemeine Experimentelle Psychologie an der Universität Mainz, sieht vor allem Personen gefährdet, die ohnehin zu Suchtverhalten neigen. So sind die Süchte oft miteinander verzweigt, werden miteinander kompensiert. Die Frage ist, was der Auslöser ist. „Moderne Verhaltenstherapie geht davon aus, dass es sich um gelerntes Verhalten handelt“, sagt Hecht. Onlinesucht lasse sich daher auch verlernen. Etwa über therapeutische Sitzungen. Hecht empfiehlt, sich selbst Regeln aufzustellen, was den Konsum betrifft. Nicht sofort zum Smartphone zu greifen, sobald es vibriert. Oder es nur alle halbe Stunde für fünf Minuten zu nutzen. Tückisch an Onlinesucht ist das Risiko des Rückfalls. Nach Angaben der Psychosomatischen Klinik der Universitätsmedizin Mainz lag sie bei untersuchten Betroffenen bei 50 Prozent. Das Suchtgedächtnis bildet sich nur schwer zurück. Alkoholiker oder Drogenabhängige haben es vergleichsweise einfacher, da sie nicht in dem hohen Maße mit ihrer Sucht konfrontiert werden wie Onlinesüchtige. Etwa beim Arbeitgeber: Kaum eine Branche greift nicht aufs Internet zurück. Wer den Rückzug aus der virtuellen Welt schaffen will, sollte etwa auf der Arbeit alle Webseiten sperren, die nicht den Job betreffen. Im schlimmsten Fall hilft nur die stationäre Unterbringung. Hier wird eine geregelte Dosierung gewährleistet, der Schlaf-Wach-Rhythmus wiederhergestellt und wenn nötig, eine Entgiftung vorgenommen.

Lässt sich bei Kindern auffälliges Verhalten erkennen, sollten Eltern mit ihnen über das Problem sprechen und in der Schule fragen, ob das Kind Probleme hat. Hoffmeister weist darauf hin, dass auch das Verhalten der Eltern die Ursache sein kann, etwa mangelnde Kontrolle oder fehlende Zuneigung. „Viele wissen nicht um die Möglichkeiten, die ihr Kind mit einem Smartphone bekommt“, sagt er. Sein Klient R. beschloss, etwas zu ändern. Er meldete sich von dem Spieleportal ab und machte Urlaub. Das Smartphone ließ er zu Hause. Später wurde er rückfällig, begab sich aber in eine Klinik zur Entgiftung. Heute hat er die Sucht im Griff.