Folgt auf den langjährigen Firmenchef Friedrich-­Wilhelm Wentrot: Timm Grotheer. (Christian Kosak)

Beim Lilienthaler Ofenhersteller Nabertherm gibt es einen Wechsel an der Unternehmensspitze. Nach 18 Jahren als Geschäftsführer hat sich Friedrich-Wilhelm Wentrot in den Ruhestand verabschiedet. Ab sofort steht sein Nachfolger Timm Grotheer bei dem Lilienthaler Ofenbauer in der Verantwortung. Grotheer war zuvor bei der Lürssen-Gruppe als Geschäftsführer tätig gewesen.

Nabertherm entwickelt und produziert seit über 70 Jahren Industrieöfen für verschiedenste Anwendungsbereiche. Unter der Ägide von Wentrot war Nabertherm zu einem der führenden Ofenproduzenten der Welt mit mehr als 60 Mio. Euro Jahresumsatz aufgestiegen. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2001 erreichte Wentrot eine Verdreifachung des Umsatzes; die Zahl der Mitarbeiter hat sich auf weltweit gut 500 annähernd verdoppelt.

Besonders engagiert trieb Wentrot die Internationalisierung des Geschäftes voran: Der Exportanteil des mittelständischen Unternehmens beträgt mittlerweile 70 Prozent. Die Produkte werden komplett am Standort Lilienthal/Bremen produziert, Vertriebsorganisationen und Partner im Ausland sorgen für die Kundennähe. Nach eigenen Angaben verfügt Nabertherm über eine der größten Konstruktions- und Entwicklungsabteilungen in der Ofenbranche und das breiteste und tiefste Ofenbausortiment weltweit.

Feierliche Stabübergabe mit Vertretern der örtlichen Politik

In der vergangenen Woche hatten sich rund 150 Gäste zur feierlichen Stabübergabe in einer der großen Nabertherm-­Lagerhallen eingefunden, darunter Vertreter der örtlichen Politik wie Lilienthals stellvertretende Bürgermeisterin Monica Röhr (CDU) und der Osterholzer Landrat Bernd Lütjen (SPD), aber auch Geschäftspartner und Branchenvertreter. Die Betriebsratsvorsitzende Antje Müller lobte Wentrots Einsatz an der Unternehmensspitze: Sie dankte dem 67-Jährigen, dass er die Produktion am Standort gehalten hat und zeigte sich beeindruckt, dass selbst in Zeiten der Finanzkrise kein Stammpersonal entlassen worden sei.

Nach seinem Rückzug aus der Geschäftsführung wird Wentrot dem Unternehmen als Gesellschafter erhalten bleiben und auch im Aufsichtsrat sitzen.