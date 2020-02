Das Gelände der ehemaligen Lühring-Werft in Brake hat eine bewegte Geschichte. Jetzt will ein Stahlunternehmen aus Bayern dort eine Produktionsstätte aufbauen. (Picasa)

Das aus Weiden in Bayern ansässige Stahl- und Maschinenbauunternehmen Hermann GmbH Maschinenbautechnologie hat die ehemalige Lühring-Werft in Brake an der Unterweser erworben. Das berichteten jetzt die Oberpfalz Medien. Damit wagt das Weidener Unternehmen, das vor allem immer wieder durch große Schleusenbau-Aufträge im Norden von sich hören ließ, einen großen Schritt. Denn angesichts der wachsenden Dimensionen der Stahlwasserbauwerke, die sich oftmals selbst in Teilen nicht mehr auf der Straße oder Schiene transportieren lassen, suchte das florierende Unternehmen mit rund 400 Mitarbeitern nach einer geeigneten Produktionsstätte mit Zugang zum Wasser.

Die bisherigen Produktionsstandorte in Bayern, die in den vergangenen Jahren auf eine Fläche von insgesamt 14.000 Quadratmetern ausgeweitet wurden und über moderne Schweiß- und Lackierhallen verfügen, sind durch die aktuelle Auftragslage des Unternehmens ausgereizt.

Mehr zum Thema Schiffbauindustrie Mehr Jobs in den Werften Der Boom im deutschen Schiffbau hält an, die Auftragsbücher der Betriebe sind voll – doch nicht ... mehr »

Deshalb erwarb das Unternehmen die schon seit mehreren Jahren stillgelegte Lühring-Werft an der Unterweser mit einer Fläche von rund 40.000 Quadratmetern und plant, dort künftig bis zu 50 Mitarbeiter zu beschäftigen. Am Standort soll unter anderem auch der Neubau der Schwebefähre für den Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg erfolgen. Diesen elf Millionen Euro teuren Auftrag hatte das Unternehmen im Dezember 2018 erhalten. In die Aufrüstung des Maschinenparks sowie den Kauf der Lühring-Werft investierte die Hermann GmbH nach Angaben der Oberpfalz Medien rund zehn Millionen Euro.

In der Vergangenheit hat das Weidener Stahlbauunternehmen bereits wichtige Bauteile für die Bremerhavener Kaiserschleuse produziert, eine sogenannte Wehrwalze am Hochablass Augsburg, das Sturmflut-Sperrwerk Greifswald, die Rugenberger Schleuse, die Sanierung der Seeschleuse in Wilhelmshaven, die Hadelner Kanalschleuse (Fertigstellung 2022), die Harburger Hafenschleuse sowie die Schleuse Kleinmachnow. Hinzu kommen noch die besagte Schwebefähre für den Nord-Ostsee-Kanal sowie ein Schleusentor in Papenburg und das Nikolai-Sperrwerk in Hamburgs Hafencity. Dort ist das Schleusentor 60 Meter lang, 20 Meter hoch und zehn Meter breit, es wiegt 2600 Tonnen.

Rönner-Gruppe übernahm nach Konkurs das Werftgelände

Die ehemalige Hammelwarder Schiffswerft C. Lühring hatte 1988 Konkurs anmelden müssen. In der mehr als 100-jährigen Unternehmensgeschichte liefen rund 60 hölzerne und 390 stählerne Schiffe vom Stapel. So baute die Werft etwa 1911 das noch immer in Fahrt befindliche Segelschiff „Eye of the Wind“, in den 70er-Jahren Schwergutschiffe und für die Bundesmarine die beiden Ölauffangschiffe „Bottsand“ und „Eversand“. Nach dem Konkurs übernahm später die Rönner-Gruppe aus Bremerhaven das Werftgelände. Vor rund 15 Jahren gab es dann zunächst wieder Schiffbau auf dem Werftgelände.

Auf der umbenannten Conmar-Werft wurde ein 100 Meter langes Frachtschiff vom Typ Futura Carrier auf Kiel gefertigt. Dieser Prototyp eines als äußerst umweltschonend geltenden Küstenfrachters sollte dort am 5. Oktober 2006 vom Stapel laufen, jedoch verlief das Ereignis anders als vorgesehen: Wegen der Insolvenz der Conmar-Werft während der Bauphase des Frachters mit dem Namen „RMS Kiel“ konnte dieses Projekt nur mit einer enormen zeitlichen Verzögerung fertiggestellt werden. Bei dem Stapellauf im Oktober 2006 blieb das Schiff dann auf der Hälfte der Ablaufbahn hängen, vermutlich war das Schmierfett auf den Pallungen unterhalb des Schiffskiels mittlerweile veraltet.

Die letzten Aktivitäten auf dem Werftareal südlich von Brake gab es vor mehr als fünf Jahren, damals wurde das frühere Dock der Werft auf Veranlassung des Eigners zugeschüttet, weil ein wirtschaftlicher Betrieb wegen undichter Schotten nicht mehr darstellbar war. Das alte Dock wurde verfüllt und der Anschluss zur Weser mit Spundwänden abgeschottet.

Danach wurde das Gelände noch einmal für den Bau einer Öl-Raffinerie eines Schweizer Unternehmens in Spiel gebracht, aber der Traum in der Wesermarsch von der millionenschweren Investition auf der ehemaligen Lühring-Werft platze, da sich der Investor als unseriös herausstellte.Seit Mai 2017 nutzte die benachbarte Elsflether Werft einen Teil der Werftfläche und der Hallen, auf der auch immer noch die alten Masten der „Gorch Fock“ liegen. Diese und andere Teile der Elsflether Werft müssen dort nun bald verschwinden, denn schon ab März will der neue Eigentümer mit seiner Produktion beginnen.