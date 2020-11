Die "Wirtschaftsweisen" erwarten, dass die Konjunktur in Deutschland infolge der Corona-Krise in diesem Jahr nicht so schlimm abstürzt wie befürchtet. (Sachverständigenrat/dpa)

Die jüngsten Nachrichten über die gesamtwirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pan­demie klingen optimistisch. So prognostiziert der „Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“: In diesem Jahr schrumpft die Gesamtwirtschaft weniger als erwartet, allerdings immer noch um 5,1 Prozent. Bereits im kommenden Jahr soll jedoch ein Aufschwung mit knapp vier Prozent folgen.

So viel Optimismus steht im Widerspruch zu den ohne eigenes Verschulden in Existenznot getriebenen Unternehmen. Beim ersten Lockdown gerieten vor allem die Exportwirtschaft durch die Störung internationaler Lieferketten, der Tourismus und die Veranstaltungsbranche in Not. Das November-Paket hat das Gastgewerbe, die Kultur- und Sporteinrichtungen voll getroffen. Wie lässt sich der Widerspruch zwischen dem gesamtwirtschaftlich-konjunkturellen „Licht am Ende des Tunnels“ (Olaf Scholz) und den vielen Unternehmen auflösen, die ohne staatlichen Hilfen abgestürzt wären?

Die ökonomische Krise ist auch eine Krise der beratenden Wirtschaftswissenschaft. Die hochkomplexen Prognose­modelle bleiben auf die Vor-Corona-­Ökonomie ausgerichtet. Die beratende Wirtschaftswissenschaft berücksichtigt die durch den Kampf gegen die Pandemie veränderte Wirtschaftsstruktur, aber auch neue Verhaltensweisen viel zu wenig. Zurückgegriffen wird auf das die Lehrbücher prägende Vor-Corona-Wissen.

Auch verändert die Corona-Krise vor allem das Konsumverhalten. Triebkraft ist die Angst vor der Infektion. So erklärt sich, dass derzeit der Einzelhandel zwar geöffnet ist, jedoch die Kundschaft großteils ausbleibt. Positiv wirkt die durch den Kampf gegen die Pandemie erzwungene Entschleunigung durch ökologisch-nachhaltige Verhaltensänderungen etwa im Bereich des Massentourismus und den Mega-Veranstaltungsorgien.

Schließlich musste im Gegensatz zu den marktdominanten Ökonomiemodellen der Vor-Corona-Zeit der ordnende Staat wiederbelebt werden. Ohne die staatlichen Programme zur Überbrückung unverschuldet in Not geratener Unternehmen hätte der Rat der fünf Weisen eine anhaltende Krisenentwicklung prognostiziert. Insgesamt erzwingt diese Pandemie eine wichtige ethische Wiederbesinnung. Die Basis für Staat und Gesellschaft ist die Verantwortung der Menschen für eine soziale und ökologische Zukunft im Klima eines solidarischen Individualismus nach dem Motto: Was den anderen schützt, nützt auch mir.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Finanzwissenschaftler und Gründungsdirektor des Instituts für Arbeit und Wirtschaft an der Universität Bremen. Hickel übt heute Berater- und Gutachtertätigkeiten aus.