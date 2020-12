Digitalwährung

Neues Rekordhoch: Bitcoin steigt über 29.000 Dollar

Die Digitalwährung Bitcoin ist an Silvester erstmals über 29.000 US-Dollar gestiegen. Am Donnerstag erreichte der Kurs auf der Luxemburger Handelsplattform Bitstamp in der Nacht ein neues Rekordhoch bei 29.292 Dollar.