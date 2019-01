2900 Aussteller

Neuheitenschau läutet Nürnberger Spielwarenmesse ein

Mit der traditionellen Neuheitenschau stimmt die Spielwarenmesse am Morgen in Nürnberg auf das weltweit größte Treffen der Branche ein. Noch vor der offiziellen Eröffnung am Abend setzen die Aussteller ihre neuesten Produkte für Presse und Facheinkäufer in Szene.