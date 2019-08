Die Gewinne der Banken wachsen nicht mehr so in den Himmel wie einst ihre Zentralen in Frankfurt. (Boris Roessler / dpa)

Die Älteren unter uns erinnern sich: Es gab mal Zeiten, da hat die Bank demjenigen eine Belohnung gezahlt, der ihr vorübergehend sein Geld überlassen hat. Das nannte man Zins. Lange ist es her. Null- oder Niedrigstzinsen sind inzwischen ein so lang anhaltendes Phänomen, dass manche Ökonomen von einer neuen Ära im Kapitalmarkt ausgehen – und davon, dass es tiefere, strukturelle Gründe gibt, die den Zins im Dauertief verharren lassen.

Negativzinsen – eine Gebühr statt einer Belohnung für die Aufbewahrung von Geld – sind längst kein Tabu mehr, viele Banken verlangen sie bereits von Firmenkunden. Trotzdem denkt die Politik über ein Verbot zumindest für Kleinsparer nach. Das wäre ein empfindlicher Eingriff in den Markt und in die Vertragsfreiheit, so unverhältnismäßig wie nutzlos. Denn die Finanzbranche würde sich, derart eingeschränkt, ihre weggebrochenen Einnahmen an andere Stelle wieder hereinholen und zum Beispiel Gebühren noch stärker erhöhen. Auch Banken können nur existieren, wenn sie rentabel wirtschaften. Das weiß der Finanzminister natürlich sehr gut. Aber seit der SPD-Chef werden will, soll offenbar auch der Stammtisch mitbedient werden.