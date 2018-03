Ein Rabatt von 70 Prozent auf den Kauf eines Glases Nutella, sorgte in Frankreich für Drängeleien und Auseinandersetzungen. (dpa)

Nach Tumulten bei einer Nutella-Rabattaktion in Frankreich werfen Wettbewerbshüter der verantwortlichen Supermarktkette vor, rechtswidrig gehandelt zu haben. „Unsere Mitarbeiter sind zu dem Schluss gekommen, dass Intermarché die geltenden Regeln zum Weiterverkauf zum Verlustpreis nicht eingehalten hat“, sagte eine Sprecherin der Wettbewerbs- und Anti-Betrugsbehörde DGCCRF am Donnerstag. Diese gibt ihre Erkenntnisse nun an die Justiz weiter, die über das weitere Vorgehen entscheidet.

Die Rabatt-Aktion hatte im Januar für Schlagzeilen gesorgt, nachdem es laut Medienberichten an mehreren Orten zu Drängeleien und Auseinandersetzungen um Nutella-Schokocreme gekommen war. Intermarché hatte den Preis um 70 Prozent reduziert. Das Unternehmen reagierte am Donnerstag zunächst nicht auf eine Anfrage zu der Einschätzung der Behörde, die zum Pariser Wirtschaftsministerium gehört. In Frankreich ist es bis auf Ausnahmefälle verboten, eine Ware für weniger als den Einkaufspreis weiterzuverkaufen. (dpa)