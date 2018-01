Jürgen Wechsler schließt eine Einigung im Tarifstreit aus, falls die Arbeitgeber nicht auf die Hauptforderung der Gewerkschaft eingehen. Foto: Sven Hoppe (dpa)

Der bayerische Bezirksleiter Jürgen Wechsler schloss vor der wichtigen vierten Verhandlungsrunde eine Einigung aus, falls die Arbeitgeber nicht auf eine Hauptforderung der Gewerkschaft eingehen: ein Recht auf individuelle Arbeitszeitverkürzung für die Beschäftigten auf bis zu 28 Stunden pro Woche.

„Ohne eine Regelung in dieser Richtung wird die IG Metall keinen Abschluss machen“, sagte Wechsler in München. Am Mittwoch treffen sich IG Metall und Arbeitgeber in Baden-Württemberg zur vierten Verhandlungsrunde. Am Freitag will dann der IG-Metall-Bundesvorstand über das weitere Vorgehen entscheiden. (dpa)