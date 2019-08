Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, will den Brexit umsetzen, koste es was es wolle. (Kirsty Wigglewsorth/dpa)

Nach einem Bluff sieht das nicht aus. Boris Johnson setzt gerade alles daran, sein Brexit-Versprechen einzulösen: EU-Austritt bis zum 31. Oktober, koste es was es wolle. Schließlich fußt sein gesamtes Machtkalkül darauf. Nur wenn der neue britische Premierminister „liefert“, kann er bei Neuwahlen die Stimmen der Brexit-Befürworter auf sich ziehen, die Tories zu neuer Stärke führen und seine Position festigen.

Deswegen ist das Risiko eines ungeordneten Brexit so dramatisch gestiegen – und die Wirtschaft hochalarmiert. Die Europäische Union will sich im Streit um die Schutzklausel für Irland nicht bewegen, Johnson den „Backstop“ komplett kippen. Derzeit sieht es so aus, als wenn nur ein erfolgreiches Misstrauensvotum gegen den Premier im September den Chaos-Brexit noch verhindern könnte. Dann müssten sich allerdings Tory-Rebellen, Labour, Liberaldemokraten, Nationalisten und freie Abgeordnete auf einen neuen Regierungschef einigen, der abermals um einen Brexit-Aufschub bittet – das ist unwahrscheinlich.

Dass Großbritannien mit einem ungeordneten Brexit in die Rezession stürzen dürfte, scheint Johnson nicht abzuschrecken. Zumindest seriöse Ökonomen sind sich einig: Es könnte schlimm werden für die Briten. Aber wie schlimm? Das ist schwer abzuschätzen. Prognosen über die langfristigen Folgen weichen teilweise stark voneinander ab. Aber manche Experten erwarten eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts von bis zu 18 Prozent bis zum Jahr 2030, sollte das Land ohne eine fortgesetzte Zollunion mit der Europäischen Union oder andere Handelsabkommen die EU verlassen.

Wie hart es Großbritannien träfe, hängt von mehreren Faktoren ab. Zum einen wäre die Frage, welche Zollpolitik die Regierung in London einschlägt, beziehungsweise wie stark sie die Zölle senkt, um Handel und Wachstum anzukurbeln. Von Bedeutung wäre auch die Ausgestaltung der sogenannten nichttariffären Handelshemmnisse, etwa von technischen Vorschriften oder Zollformalitäten. Enorm könnten die Auswirkungen des Brexit auf Produktivität und ausländische Direktinvestitionen sein. Weniger Handel mit der EU würde zumindest in der ökonomischen Theorie weniger Spezialisierung bedeuten und demnach eine unproduktivere Industrieproduktion.

Gerade erst hat die Bank of England davor gewarnt, dass dem Pfund im Fall eines Chaos-Brexits ein tiefer Fall droht. Die Inflation im Land würde steigen, das Wirtschaftswachstum abgewürgt. Allerdings wäre es fahrlässig zu glauben, dass nur die Briten die ökonomische Rechnung dieses Szenarios zu zahlen hätten. Natürlich ist die wirtschaftliche Abhängigkeit Großbritanniens von den Ländern der Eurozone größer als andersherum. Doch verlässt ein so wichtiges EU-Land wie das Vereinigte Königreich Zollunion und Binnenmarkt über Nacht, könnten die ökonomischen Schockwellen großflächig Schaden anrichten. Immerhin Deutschlands sechstgrößter Handelspartner waren die Briten zuletzt, bei einem Bilanzüberschuss von rund 45 Milliarden Euro. Und gerade die deutsche Wirtschaft macht derzeit eine bedenkliche Schwächephase durch. Nur noch 0,7 Prozent Wachstum in diesem Jahr sagt der Internationale Währungsfonds voraus. Erschwerend kommen andere Belastungen hinzu, etwa die weltweiten Handelsstreitigkeiten oder der Nachfrageeinbruch auf dem chinesischen Automarkt.

Wirklich vorbereitet ist die EU auf diese gefährliche Situation nicht. Die Europäische Kommission mag eifrig darum bemüht sein, auch für den Fall eines „No-Deal-Brexit“ technische Vorkehrungen zu treffen. Doch ist man auch politisch gewappnet? Wie ist es bestellt um die Standfestigkeit der europäischen Unterhändler, wenn es darum geht, bis zum Schluss am „Backstop“ festzuhalten oder diesen doch noch in allerletzter Minute zu opfern, um die desaströsen Auswirkungen eines ungeordneten Brexit und die möglichen Jobverluste auch in EU-Staaten abzuwenden?

Vermutlich hat die Europäische Union mit ihrer Verhandlungstaktik zu lange darauf vertraut, dass es zu einem „No-Deal-Brexit“ sowieso nicht kommt. So mancher hat leichtsinnigerweise darauf spekuliert, dass sich im Unterhaus diejenigen durchsetzen, die ein zweites Referendum fordern.

Doch die innenpolitische Dynamik hat in Großbritannien eine andere Richtung genommen. Das Ergebnis heißt Boris Johnson, und auch wenn sich der Fortgang der Ereignisse in den kommenden Wochen nicht vorhersagen lässt: Politik und Wirtschaft in den EU-Staaten sollten sich auf den Extremfall einstellen.