Khalid Al-Falih, Minister für Energie, Industrie und Bodenschätze Saudi-Arabiens, vor Beginn des Opec-Treffens in Wien. Foto: Ronald Zak/AP (Ronald Zak / dpa)

Das Ölkartell Opec hat vorgelegt, nun folgen die Beratungen mit den kooperierenden Staaten: Die Runde der „Opec+“ wird in Wien aller Voraussicht nach die Verlängerung der gemeinsamen Erdol-Förderlimits besiegeln.

Die 14 Opec-Staaten hatten sich am Montag auf eine Verlängerung um neun Monate bis 31. März 2020 geeinigt und sich dabei bemüht, ein Signal der Einigkeit und Handlungsfähigkeit auszusenden.

Dass die 24 Staaten umfassende „Opec+“-Runde inklusive Russland der Strategie der Opec folgt, gilt als Formsache. Die beiden einflussreichsten Staaten der Runde, Russland und Saudi-Arabien, hatten sich am Wochenende beim G20-Gipfel im japanischen Osaka auf ein gemeinsames Vorgehen und weitere Förderbegrenzungen geeinigt.

Analysten rechnen damit, dass die Verlängerung der Förderlimits zu höheren Preisen beim Kauf von Heizöl und Benzin sorgen wird. Der weltweite Ölmarkt wird im zweiten Halbjahr 2019 voraussichtlich unterversorgt, prognostizierte die Internationale Energieagentur (IEA) mit Sitz in Paris. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, zeigte sich am Montag aber weiterhin skeptisch, dass alle Länder ihre Vereinbarung auch einhalten werden.

Die erdölexportierenden Länder traten diesem Pessimismus am Montag mit langen Beratungen über eine Kooperations-Vereinbarung entgegen. Damit soll die Zusammenarbeit der Opec- und der Nicht-Opec-Länder weiter vertieft werden. Am Dienstag soll nun auch in der „Opec+“ -Runde über diese „Charta of Cooperation“ gesprochen werden.

Die aktuellen Förderlimits der „Opec+“-Runde sind seit Dezember 2018 in Kraft. Nach langen Verhandlungen hatten sich die Kooperationspartner damals darauf verständigt, 1,2 Millionen Barrel (159 Liter) Öl pro Tag weniger als im Oktober 2018 aus dem Boden zu pumpen. Diese Kürzung wurde in den vergangenen Monaten nach Angaben der IEA übererfüllt. Der Ölpreis bewegte sich in dieser Zeit wild auf und ab, stieg zuletzt aber wieder. Am Montagabend kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 65,19 US-Dollar nach zwischenzeitlich 66,75 US-Dollar am Montagmorgen.

Dass die Opec ihre Vereinbarung zuletzt übererfüllte, lag vor allem an Kürzungen in Saudi-Arabien. Für das Königreich ist es wichtig, dass der Ölpreis weiter steigt. Laut einer Berechnung des Internationalen Währungsfonds benötigt Riad einen Ölpreis von etwa 85 US-Dollar pro Barrel für einen ausgeglichenen Staatshaushalt. Zur Unterversorgung trägt zudem bei, dass die beiden krisengebeutelten Opec-Mitglieder Iran und Venezuela mit Produktionseinbrüchen zu kämpfen hatten. Beide Länder waren wie Libyen zuletzt zwar nicht Teil der Vereinbarung, ihre Produktionseinbrüche machen sich auf dem globalen Ölmarkt aber natürlich dennoch bemerkbar.

Die 14 Opec-Staaten pumpen gemeinsam rund ein Drittel des gesamten weltweiten Ölangebots aus dem Boden, die 24 „Opec+“-Staaten gemeinsam fast die Hälfte. Insgesamt liegt das Ölangebot bei rund 99 Millionen Barrel Öl pro Tag, während die Nachfrage laut der IEA für 2019 im Schnitt bei 100,4 Millionen Barrel pro Tag liegt. (dpa)