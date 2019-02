Börse in Frankfurt

Optimismus hält an - Dax zeitweise über 11.500 Punkte

Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger auch zum Wochenschluss ihren Optimismus beibehalten. So war der Dax im Handelsverlauf am Freitag auf ein Jahreshoch von 11.504 Punkte gestiegen.