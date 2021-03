Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Als Belastung erwiesen sich neben den anhaltenden Pandemiesorgen auch jüngste Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell. Ihm zufolge soll nach einer fast vollständigen Erholung der Wirtschaft die in der Krisenzeit geleistete geldpolitische Unterstützung sehr vorsichtig und mit großer Transparenz für die Märkte zurückgefahren werden.

Der MDax verzeichnete mit minus 1,45 Prozent deutlichere Verluste und stand bei 31.055,40 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um 0,8 Prozent nach unten.

Deutlich abwärts ging es im Dax für die Aktien des Sportartikelherstellers Adidas, die am Indexende um fast sechs Prozent absackten. Börsianer sehen Risiken in China. Nach Geschäftszahlen gingen Aroundtown im MDax ähnlich deutlich in die Knie. Der Vermieter von Büro-, Hotel- und Gewerbeimmobilien habe beim Ergebnis die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Thomas Rothäusler von Jefferies.

Die Anteilsscheine des Kohlefaserspezialisten SGL Carbon knickten nach hohem Verlust 2020 sogar um fast 16 Prozent ein und waren damit das Schlusslicht im Nebenwertindex SDax. Enttäuschende Ausblicke präsentierten indes der Hamburger Hafenbetreiber HHLA und der Solarkonzern SMA Solar. Deren Aktien brachen um rund 10 beziehungsweise fast 14 Prozent ein.

Auf der Gewinnerseite fielen Eon aus der europaweit gefragten Versorgerbranche im Dax mit einem Kursplus von gut drei Prozent auf. Die Essener hatten tags zuvor optimistische Signale gesendet.

Die Anteilsscheine von Zooplus schossen an der Spitze des SDax gar um rund 16 Prozent nach oben. Der Onlinehändler und Corona-Gewinner versprach auch für die kommenden Jahre ein hohes Wachstumstempo.

Der Euro gab weiter nach und notierte zuletzt bei 1,1813 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1825 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8456 Euro. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite auf minus 0,41 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,05 Prozent auf 145,29 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,13 Prozent auf 172,57 Punkte.

© dpa-infocom, dpa:210325-99-963562/5 (dpa)