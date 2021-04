CO2-Grenzsteuer

Paris will EU-Abgabe auf klimaschädlich hergestellte Waren

Von Anfang 2022 an hat Frankreich für sechs Monate die EU-Ratspräsidenschaft inne. In dieser Zeit will sich Paris für eine CO2-Grenzsteuer einsetzen - und für die Förderung der Atomkraft.