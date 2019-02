Das Porto für einen Standardbrief soll im Sommer um 20 Cent steigen. (Oliver Berg /dpa)

Es sieht danach aus, als ob Mitarbeiter aus dem Bonner Posttower den Beamten im Wirtschaftsministerium direkt in den Block diktieren konnten, wie sie es denn in Zukunft gern mit der Portoerhöhung hätten. So soll laut „FAZ“ zum Sommer das Porto für einen Standardbrief von 70 auf 90 Cent steigen. Gleichzeitig sollen die Regularien eingedampft werden. Dies macht es für die Deutsche Post in Zukunft einfacher, an der Portohöhe zu drehen.

Wenn sich damit auch der Service verbessern würde, wäre es noch nachvollziehbar. Aber das Gegenteil ist der Fall. Immer mehr Postfilialen schließen, und in manchen Bremer Stadtteilen wird es zum Glücksspiel, ob die Anwohner Montag oder Samstag mit Post beliefert werden. Und die Zusteller müssen immer größere Gebiete stemmen.

Wenn sie wenigstens vom höheren Porto profitieren würden, wäre das ein Punkt, mit dem Postchef Frank Appel noch Sympathiepunkte sammeln könnte. Doch mit seiner Art der Kommunikation verspielt er die Sympathie, die er einst mal aufgebaut hatte. Zumindest rudert das Wirtschaftsministerium zurück und dementiert eine Erhöhung zum Sommer. Höheres Porto bitte nur, wenn auch der Service stimmt!