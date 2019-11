Frankfurt am Main

Proteste zu Lagardes Antritt als EZB-Präsidentin erwartet

Die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, tritt heute ihren Posten an. Die frühere Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) löst Mario Draghi ab, dessen achtjährige Amtszeit an der EZB-Spitze am 31. Oktober endete.