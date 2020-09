Rüstungselektronikhersteller

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Radarhersteller Hensoldt will an die Börse

Die Weltlage ist unsicher, weltweit steigen die Militärausgaben. Das Management des Elektronikherstellers Hensoldt sieht einen „Superzyklus“ in der Rüstungsbranche und will an die Börse.