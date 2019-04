Zehntausende Stellen will VW in den nächsten Jahren streichen. (Christophe Gateau/dpa)

Es liest sich zunächst beruhigend, was der WESER KURIER im März schrieb: Der Abbau zehntausender Stellen, die VW in den nächsten Jahren netto streichen will, solle nicht per Kündigung, sondern im Zuge altersbedingten Ausscheidens erfolgen. Wird also niemand betroffen sein? Scheinbar nicht, denn an der Rente für die ausscheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ändert sich dadurch nichts und nur wenig für die (aus Sicht von VW hoffentlich vielen) freiwilligen Frührentner. Einzig diejenigen, die auf einen gleichwertigen Job bei VW gehofft oder ihn gar schon in ihre Lebensplanung eingebaut hatten, schauen in die Röhre; sie müssen eine andere, vermutlich schlechter bezahlte Arbeit finden. Oder zu deutlich schlechteren Konditionen als Leiharbeiter arbeiten.

In jedem Fall würden sie nicht nur weniger verdienen als die früheren Inhaber der entfallenen Stellen, sondern auch geringere bis gar keine Beiträge in die Rentenversicherung einzahlen. Und damit offenbart sich ein Kardinalproblem des Rentensystems: Dieses ist nur dann im Gleichgewicht, wenn für jede neue Rente Beiträge in selber Höhe „nachwachsen“. Was aber, wenn wie jetzt bei VW, die Nachfolger nicht Menschen, sondern Roboter ohne Sozialversicherungsausweis sind. Auch Rationalisierung, Automatisierung und autonome Steuerung bringen keine Rentenbeiträge.

Kein Wunder, dass VW stolz verkündet, mit dieser Strategie den Gewinn um vier bis sechs Milliarden Euro (jährlich!) steigern zu können. Wie hoch gleichzeitig das Minus für die Rentenkasse aus den entfallenden und geringeren Beiträgen sein wird, erfahren wir freilich nicht. Noch mag dieses Minus in ihrem großen Topf untergehen und durch das Plus der gegenwärtig guten Konjunktur ausgeglichen werden, doch spätestens wenn die digitalisierte „Industrie 4.0“, die arbeitssparende Fertigung der E-Autos und die Zusammenschlüsse im Bankensektor Hunderttausende bislang gut entlohnter Jobs allenfalls in Niedriglohnjobs umwandeln, dann muss kommen, was bislang allenfalls als „Maschinensteuer“ leise angedacht wird: Eine Unternehmensabgabe, die die durch den Stellenabbau eingesparten Arbeitgeberbeiträge heranzieht, um die gleichzeitig entstandenen Verluste der Rentenversicherung auszugleichen.

Deren Ausgestaltung wird sicher eine Mammutaufgabe sein, ein Verzicht darauf würde aber zu einem Desaster führen. Kurz- und mittelfristig denkbar wäre eine Art Solidarzuschlag auf alle Kapitalerträge, da es ja das Kapital ist, das hauptsächlich von der – grundsätzlich sinnvollen – Rationalisierung profitiert und profitiert hat.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Wirtschaftsingenieur und emeritierter Professor an der Hochschule Bremen. Das Thema der ökonomischen Nachhaltigkeit hat er in mehreren Büchern behandelt.