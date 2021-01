Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Anleger setzen auf die Impfstoffe und eine Erholung der Wirtschaft. Eine sich abzeichnende Verlängerung des Lockdowns hierzulande belastete nicht. Viele Investoren hätten nach dem guten Lauf auch Furcht, weitere Kursanstiege zu verpassen, sagte David Iusow von DailyFX.

Am Nachmittag gewann der Dax noch 1,16 Prozent auf 13.878,42 Punkte. Der MDax verbuchte einen Zuwachs von 0,93 Prozent auf 31.083,21 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,3 Prozent vor.

Mit dem Essenslieferanten Delivery Hero war auch am Montag der Dax-Topwert 2020 vorne im Leitindex mit einem neuen Hoch und einem Zuwachs von zuletzt mehr als sieben Prozent. Die Hoffnung auf eine rasche Konjunkturerholung nach der Corona-Pandemie beflügelte zudem Rohstoffwerte. Papiere aus der Stahlbranche wie Thyssenkrupp und Salzgitter AG verteuerten sich um teils bis zu viereinhalb Prozent.

Mit einem Aufschlag von rund 6,5 Prozent profitierten im MDax die Aktien von K+S von einer optimistischen Studie der US-Bank Citigroup zum Düngermarkt. Mit einem Sprung auf ein Rekordhoch und einem Plus von zuletzt siebeneinhalb Prozent erfreuten außerdem im SDax die Papiere von Encavis die Anleger. Der Betreiber von Solarparks und Windkraftanlagen gilt als Profiteur der Klimawende.

Der Euro kletterte zeitweise über 1,23 Dollar und wurde am Nachmittag zu 1,2297 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag vor dem Jahreswechsel auf 1,2271 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,56 Prozent am vergangenen Mittwoch auf minus 0,60 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,11 Prozent auf 146,32 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,08 Prozent auf 177,98 Punkte zu.

