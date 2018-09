Gelbe Säcke, gefüllt mit Kunststoff-Abfällen – der Grüne Punkt ist zum Symbol für Recycling geworden. (Schuldt/dpa)

Den Bremern dürfte Remondis inzwischen einigermaßen bekannt sein. Seit dem Sommer ist das größte deutsche Entsorgungsunternehmen mit Sitz im westfälischen Lünen dafür verantwortlich, den Bremer Biomüll einzusammeln und zu verwerten. Bei einer Ausschreibung setzte sich der Konzern gegen den viel kleineren lokalen Anbieter Nehlsen durch. Doch das Geschäft begann mit Streit: Nach Protesten musste Remondis mehrfach neue Standorte für ein Müll-Umschlaglager suchen. Nach langem Gezerre einigte man sich darauf, ein Gelände am Rand des Blocklands zu nutzen.

Nun sorgt Remondis mit einem spektakulären Deal für Furore. Der Entsorgungs-Riese übernimmt die DSD Duales System Holding, Marktführer der dualen Systeme, die die Verwertung des Verpackungsmülls organisieren. Mittelständler und Kommunen warnen vor weiterer Marktkonzentration; die Zeche zahlten früher oder später die Verbraucher.

Zum Deal gehört auch, dass Remondis künftig die Markenrechte für das Grüne-Punkt-Zeichen mit den ineinandergeschlungenen Pfeilen erwirbt. Es ist zum Symbol für Recycling geworden. Geschaffen wurde es Anfang der 1990er-Jahre, als ein Müllnotstand drohte. Damals verdonnerte die Bundesregierung Hersteller und Händler dazu, neben der kommunalen Müllabfuhr ein eigenes, duales System zur Entsorgung des Verpackungsmülls aus privaten Haushalten zu organisieren. DSD war zunächst Monopolist – die Bundesregierung hatte nichts dagegen. Doch die EU-Wettbewerbsbehörde setzte durch, dass dieser Sektor für andere Anbieter geöffnet wurde.

Neun konkurrierende Systeme

Derzeit sind neun miteinander konkurrierende duale Systeme aktiv, die im Prinzip als Müll-Makler agieren. Hersteller und Händler melden die Menge der Verkaufsverpackungen, die sie in Umlauf bringen, und bezahlen zugleich den Maklern viele Millionen Euro. Diese beauftragen Müllabfuhr-Firmen, die die gelben Säcke sammeln und die gelben Tonnen leeren, um deren Inhalt zu sortieren und dann entweder zu recyceln oder verbrennen zu lassen. Die Kosten für das Betreiben der dualen Systeme fließen letztlich in die Preise ein, die die Verbraucher im Supermarkt für Joghurt oder Milch und andere Produkte bezahlen, die in Plastik und Verbundmaterialien wie Tetra-Paks verpackt sind. In Bremen ist der DSD-Konkurrent Bellandvision für das Recyclingsystem zuständig; um das Einsammeln der gelben Säcke kümmert sich seit Jahresbeginn der Entsorger RMG aus Wiesbaden.

Die Konstruktion der Sammelsysteme macht die Übernahme so brisant: Übertragen auf die Autobranche ist es ungefähr so, als würde Marktführer VW Bosch als wichtigsten Zulieferer schlucken. Künftig können die DSD-Manager die Müllmänner ihrer Muttergesellschaft damit beauftragen, sich um den Grüne-Punkt-Abfall zu kümmern. Ein Remondis-Sprecher sagt, dass die DSD Anbieter der eigenen Unternehmensgruppe nicht bevorzugen dürfe, sondern gehalten sei, das Sammeln und Verwerten des Mülls auszuschreiben und das beste Angebot zu nehmen. Doch die Grauzonen dürften groß sein. Und Remondis kann von der Makler-Funktion der DSD profitieren, da so Einblicke in die Kalkulationsgrundlagen von rivalisierender Entsorgungsfirmen möglich werden.

Kritik kommt deswegen vom Verband der kommunalen Unternehmen (VKU): Der Zusammenschluss ermögliche, dass sich die beiden Unternehmen „gegenseitig mit maßgeschneiderten Angeboten versorgen und damit auch den Preis für die Verpackungsentsorgung beeinflussen, den die Verbraucher zahlen“, so Patrick Hasenkamp, VKU-Vizepräsident. Dem müsse unbedingt entgegengewirkt werden. Ähnlich sieht es Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des Entsorgungsverbandes BVSE, in dem sich vor allem mittelständische Unternehmen organisiert haben. „Wir warnen eindringlich vor dieser Hochzeit der Giganten“, sagt er. Das Bundeskartellamt müsse jetzt ganz genau hinschauen und dürfe diese Übernahme nicht durchwinken.

Die Behörde hat die Abfall-Branche schon seit einiger Zeit auf dem Kieker. Es laufen zwei groß angelegte Untersuchungen. Die Kartell-Experten vermuten, dass der Wettbewerb massiv eingeschränkt wird. Hasenkamp macht darauf aufmerksam, dass man die Konzentration im Entsorgungsmarkt seit einiger Zeit „kritisch“ sehe. Remondis habe bereits viele kleine und mittelständische Entsorger aufgekauft. Der Wettbewerb sei in einigen Regionen zum Erliegen gekommen. Dabei geht es auch um die Hausmüllsammlung, die viele Kommunen an private Firmen vergeben.

Beim Verpackungsmüll gibt es bereits eine vergleichbare Konstellation zur Remondis-DSD-Hochzeit. Zum Berliner Müllabfuhr-Unternehmen Alba gehört auch der Duale-System-Betreiber Interseroh. Allerdings handelt es sich hier um viel kleinere Dimensionen. Während DSD gut ein Drittel des deutschen Verpackungsmülls managt, gehört Interseroh mit weniger als zehn Prozent zu den kleineren Maklern. Und während Alba im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro eingefahren hat, ist es bei Remondis mit 7,3 Milliarden mehr als viermal so viel.

DSD hält dagegen: Die Dominanz des Exmonopolisten habe sich deutlich relativiert, heißt es. Auch habe die Schwarz-Gruppe jüngst die fünftgrößte deutsche Recyclingfirma Tönsmeier übernommen. Dahinter steckt tatsächlich eine mittelschwere Eruption. Die Schwarz-Gruppe macht ihre Umsätze vor allem mit dem Discounter Lidl und der Kaufland-Kette; im vorigen Jahr kamen knapp 97 Milliarden Euro zusammen. Bemerkenswert ist, dass ein Handelsriese nun einen Entsorger betreiben will, der 2020 mit einem eigenen dualen System antreten soll. Hinzu kommen die beiden französischen Groß-Entsorger Veolia und Suez, die in Deutschland ebenfalls Verpackungen verwerten.

All dies zeigt, dass finanzstarke und internationale Konzerne im Verwerten von Plastikmüll ein Riesengeschäft wittern – auch in der EU, denn die Recyclingquoten sollen in den nächsten Jahren deutlich steigen. Noch interessanter dürften Schwellenländer wie China sein. Viele werden der Millionen leerer Plastikflaschen, die jeden Tag anfallen, längst nicht mehr Herr. Den Kaufpreis für DSD will Remondis nicht verraten. Branchenbeobachter geht von bis zu 150 Millionen Euro aus. Der Großteil fließt in die Kassen zweier britischer Finanzinvestoren, die zusammen bislang 80 Prozent der Anteile gehalten haben.