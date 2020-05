Sieht dem Logo von Renault zu ähnlich: Das Borgward-Logo. (Boris Roessler /dpa)

Autos der Marke Borgward sind mittlerweile eine Seltenheit im Straßenverkehr. Daran hat auch der Versuch eines chinesischen Unternehmens nichts geändert, die Bremer Traditionsmarke wieder aufleben zu lassen: Das erste Modell floppte, Pläne für ein Werk in der Hansestadt wurden verworfen. Und nun gibt es einen neuen Dämpfer für Borgward: Ein Gericht hat das Markenzeichen verboten – die Raute.

Der französische Autohersteller Renault hatte vor dem Landgericht München I geklagt und Recht bekommen. Denn Renault benutzt seit 1925 ebenfalls eine Raute als Logo, die „Diamant“ genannt wird. Die Ähnlichkeit zur Borgward-Raute war dem französischen Konzern nun zu groß, weshalb er auf Unterlassung und Schadenersatz klagte. Das Gericht folgte dieser Auffassung.

„Die Kammer sah den Abstand zwischen der älteren Marke der Klägerin und dem jüngeren Zeichen der Beklagten in rechtlicher Hinsicht als nicht ausreichend an, um eine Verwechslungsgefahr für das Publikum auszuschließen“, sagte eine Gerichtssprecherin der „Stuttgarter Zeitung“, die zuerst über das Urteil berichtet hatte. Zudem verwende Renault das Markenzeichen schon wesentlich länger als die deutsch-chinesische Firma Borgward, die 2015 ins Leben gerufen wurde. Die verwies in der Verhandlung zwar auf die lange Historie und darauf, dass das Vorgängerunternehmen ab 1938 mit dem Rhombus warb. Diese Argumentation ließ das Gericht allerdings nicht gelten.

Die Folge für Borgward: Das Unternehmen mit Deutschland-Sitz in Stuttgart wurde zu Schadenersatz verurteilt. Die genaue Höhe ist aber noch unklar. Erst einmal muss Borgward eine Auflistung vorlegen, wo und in welchem Umfang es die Raute verwendet hat. Gleichzeitig ist es der Firma nicht mehr gestattet, das Logo in dieser Form weiterhin zu nutzen. Widersetzt sich das Unternehmen der Anordnung, drohen bis zu 250.000 Euro Strafe oder bis zu zwei Jahre Haft für den Geschäftsführer. Zudem müssen Werbematerialien mit der Raute vernichtet werden. Auch ausgelieferte Autos dürfen das Logo nicht mehr tragen.

Das Logo vom französischen Autobauer Renault. (Michael Matthey)

Gegen die Entscheidung vorgehen

Borgward will das Urteil aber nicht hin­nehmen. Ein Mitarbeiter aus China bestätigte dem WESER-KURIER, dass man gegen die Entscheidung des Gerichts vorgehen wolle. Renault wollte sich auf Nachfrage nicht ­äußern.

Marion Kayser, Vorsitzende des Borgward-­Clubs in Bremen, hat für das Urteil kein Verständnis. Für sie ist der Unterschied zwischen den beiden Rauten deutlich. Nach ihren Informationen wurde der Rhombus in den 1930er-­Jahren eingeführt, als Borgward die Fertigung in Sebaldsbrück eröffnete. Renault nutzt seinen Diamanten seit 1925, wie die „Stuttgarter Zeitung“ schreibt. Die strengen Linien sowie die Form lehnten sich an den Kubismus an und sollten den Zeitgeist der 20er-Jahre aufgreifen. Bei Borgward selbst habe es in den 50er-Jahren Überlegungen gegeben, das Logo zu tauschen oder wenigstens zu modernisieren, sagt Kayser. Das sei auf eine Initiative des Werbeleiters Heinz Thomass zurückgegangen. Einer der Gründe, so erzählt es Kayser: Thomass habe gemeint, der Borgward-Rhombus und der Renault-Diamant seien sich zu ähnlich.